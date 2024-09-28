Nepal'in Başkenti Katmandu'da Sel Felaketi: 32 Ölü

Katmandu'daki Sel Felaketi

Güney Asya'nın önemli ülkelerinden biri olan Nepal'in başkenti Katmandu'da meydana gelen şiddetli yağışlar sonucunda büyük bir sel felaketi yaşandı. İlk belirlemelere göre, bu afet neticesinde 32 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise hala kayıp.

Durum Tanıtımı

Yerel polis tarafından yapılan açıklamalara göre, son 24 saat içerisinde etkili olan yoğun yağışlar, Katmandu'nun bazı bölgelerini sular altında bıraktı ve günlük yaşam ciddi şekilde olumsuz etkilendi. Ayrıca, elektrik ve internet kesintileri gibi altyapı sorunları da başkentte gündeme geldi.

Arama Kurtarma Faaliyetleri

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarında 1053 kişinin kurtarıldığını açıkladılar. Hükümet, tüm ülke genelinde sel uyarıları yaparak, arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere tüm polis memurlarını görevlendirdi.

İçişleri Bakanı'ndan Açıklama

Ramesh Lekhak, başkent dışındaki diğer bölgelerde de hasar raporları alındığını ve yerel yönetimlerin durumu takip ettiğini belirtti. Hava tahminlerine göre, dün başlayan yağışların haftasonuna kadar devam etmesi bekleniyor.