Netanyahu: "Ateşkesin ikinci aşamasının yakında başlamasını bekliyorum"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'te Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında hedeflerine ulaştıklarını, ikinci aşamasının yakında başlamasını beklediğini söyledi.

Netanyahu'nun açıklamaları

Netanyahu, anlaşmanın ilk aşamasının hedefleri karşıladığını vurgulayarak, bundan sonra amaçlarının Hamas’ın silahsızlandırılması olduğunu belirtti. Başbakan, bu ay içinde ABD Başkanı Trump ile görüşeceğini de duyurdu.

Merz’in aksine iki devletli çözüm hakkında aynı görüşte olmadığını ifade eden Netanyahu, "Arap devletleriyle daha kapsamlı bir barışa doğru ilerlemenin ve Filistinli komşularımızla da işleyen bir barış yolu olduğuna inanıyoruz. Ürdün Nehri’nden Akdeniz’e kadar olan güvenliğin gücü her zaman İsrail’in elinde kalacaktır. Ancak kapımızın önünde bizi yok etmeye adanmış bir devlete asla razı olmayacağız" dedi.

Netanyahu ayrıca Almanya başta olmak üzere İsrail aleyhindeki gösterilere tepki gösterdi.

Merz'in ziyaret ve mesajları

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kudüs ziyaretinde Yad Vashem Holokost Anıtı'nı ziyaret ettiğini belirterek, "Almanların Yahudi halkına işlediği bu korkunç suçu ve Almanya’nın üstlendiği kalıcı tarihi sorumluluğu her zaman canlı tutacağız. Bu nedenle Almanya, İsrail’in varlığını ve güvenliğini her zaman savunacaktır. Bu, ilişkilerimizin değişmez bir parçasıdır. Bu, bugün için geçerlidir, yarın ve sonsuza kadar geçerli olacak" ifadelerini kullandı.

Merz, 7 Ekim 2023'ten bu yana Almanya'nın İsrail'in yanında olduğunu söyleyerek, İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediğini ancak Gazze'de yaşanan ağır sivil kayıpları nedeniyle Almanya'nın bir işaret vermek zorunda kaldığını belirtti: "Sivil halkın yaşadığı ağır kayıplar karşısında, biz de burada bir işaret vermeliydik."

ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda sağlanan ateşkese ilişkin olarak Merz, "Her zaman aksilikler yaşanabilir, ancak iki yıl süren savaş sona erdi ve kalıcı bir barış mümkün. Şimdi barış planının ikinci aşamasını gerçekleştirmeliyiz. Gazze’de hala çok zor şartlar altında yaşayan insanlara yardım ediyoruz. Yeniden yapılanmaya katkıda bulunacağız. Her şeyden önce, barışın gelmesi için diplomatik çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

İki devletli çözüm ve eleştiriler

Merz, Almanya'nın iki devletli çözümden yana olduğunu vurgulayarak, Filistin devletinin tanınmasının müzakerelerin sonunda olabileceğini söyledi. Ayrıca Batı Şeria'da İsrail tarafından gerçekleştirilen yasa dışı yerleşimlere karşı çıktığını ifade etti.

Almanya’da İsrail hükümetini eleştirmenin mümkün ve bazen gerekli olduğunu belirten Merz, fakat bu eleştirilerin antisemitizme zemin hazırlamaması gerektiğini vurguladı: "İsrail hükümetini eleştirmek mümkündür ve bazen belki de gereklidir... Ancak İsrail hükümetinin politikasını eleştirmek, antisemitizmin bahanesi olarak kullanılmamalıdır, özellikle de Almanya’da."

Silah ihracatı ve ziyaretin yankıları

Merz, 8 Ağustos 2025'te alınan ancak 24 Kasım 2025'te kaldırılan silah ihracatı kısıtlamasıyla ilgili soruya, "Bu karar, özel bir duruma (İsrail’in Gazze’yi işgal planı) yönelikti ve bu kararın alınmasına neden olan özel şartlar değiştiği için bu devam etmiyor. Özel bir duruma yönelik olan bu karara rağmen, İsrail’e ve İsrail’in güvenliğine, İsrail’e desteğimize ve İsrail’e askeri desteğimize yönelik temel tutumumuzda hiçbir değişiklik olmadı" diye yanıt verdi.

Basın toplantısında Merz'e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Almanya'da geçerli tutuklama emrine rağmen Netanyahu'nun Berlin'e davet edilip edilmeyeceği soruldu. Merz, böyle bir ziyaretin konuşulmadığını ancak şartlar oluşursa davette bulunabileceklerini söyledi.

Merz, Başbakan Netanyahu'nun bu yıl sonuna kadar ABD'ye yapacağı ziyareti hatırlatarak, "Başbakan Netanyahu’nun ABD Başkanı ile yapacağı görüşmelerin sonucunu beklemeyi kararlaştırdık... İkinci aşama şimdi başlamalı ve biz de katkıda bulunabilmeliyiz" dedi.

Almanya'nın silah ihracatına ilişkin veriler

Haberde yer alan resmi rakamlara göre, Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın yanıtında, 8 Ağustos ile 22 Eylül 2025 arasında Alman savunma sanayi üreticilerine İsrail'e en az 2,46 milyon euro değerinde silah tedarikine izin verildiği belirtildi. Ayrıca 1 Ocak - 8 Ağustos 2025 döneminde yaklaşık 250 milyon euro değerinde tedarik izni verildiği, 2023'te ise İsrail'e 327 milyon euro tutarında silah ve askeri malzeme satışına onay verildiği aktarıldı. Haberde 2023'teki satışın 2022'ye göre 10 kat arttığı kaydedildi.

Merz'in ziyaretinin önemi

Merz'in göreve geldikten sonra ilk kez gerçekleştirdiği İsrail ziyareti, iki ülke ilişkilerine yeniden dikkat çekti. Merz 6 Mayıs 2025'te göreve geldikten sonra dün İsrail'e ulaşmış, havaalanında Dışişleri Bakanı Gideon Saar tarafından karşılanmış ve daha sonra Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmüştü.

