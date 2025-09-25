Netanyahu Batılı Ülkeleri Hedef Aldı: 'Filistin Devleti Olmayacak'

Netanyahu, BM 80. Genel Kurulu kapsamında Filistin'i tanıyan Batılı ülkeleri 'utanç verici teslimiyet' diye nitelendirerek kararın İsrail'i bağlamayacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 00:43
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 00:43
Netanyahu Batılı Ülkeleri Hedef Aldı: 'Filistin Devleti Olmayacak'

Netanyahu Batılı Ülkeleri Hedef Aldı: 'Filistin Devleti Olmayacak'

BM 80. Genel Kurulu öncesi sert açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası topluma meydan okuyarak Filistin Devleti'ni tanıyan Batılı ülkeleri hedef aldı. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Batılı ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında Filistin'i devlet olarak tanımasının 'utanç verici bir teslimiyet' olduğunu iddia etti.

Netanyahu, uluslararası topluma meydan okuyarak 'Filistin Devleti olmayacak.' dedi ve söz konusu ülkelerin tanıma kararının 'İsrail'i hiçbir şekilde bağlamayacağını' ileri sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisinin açıklaması, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'na hitap etmek üzere ABD'ye hareket etmesinden saatler önce yayımlandı.

Lüksemburg, Belçika, Andorra, Fransa, Malta, Monako ve San Marino, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'nda Filistin Devleti’ni tanıdıklarını duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel de Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.

Yasir Arafat'ın 1988'de kuruluşunu ilan etmesinden bu yana BM üyesi 193 ülke arasından Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 157'ye çıkmış oldu. BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin Devleti'ni tanıyor.

