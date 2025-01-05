Netanyahu, Ben-Gvir'i Destek Vermediği İçin Cezalandırıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, aşırı sağcı koalisyon ortağı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i yasalaşmasını istediği tasarılara destek vermeyerek cezalandırıyor.

Son günlerde Walla News sitesinde yer alan haberlere göre, daha önce hükümetin önerdiği vergi tasarısına karşı çıkan Ben-Gvir'in liderliğindeki Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) Partisi'nin yasa tasarısı önerileri hükümetin desteğini kaybetti.

Koalisyonun parlamentodaki başkanı Ofir Katz, "Geçen hafta Kârların Dağıtılması yasa tasarısına karşı oy kullanan Yahudi Gücü Partisi üyelerince sunulan yasa tasarıları, koalisyonun desteğini alamayacak ve gündeme de alınmayacak" açıklamasında bulundu.

Katz, Ben-Gvir'in partisinin "koalisyonun istikrarına önemli ve kalıcı zarar verdiğini" belirterek, bu kararın Ben-Gvir ve partisinin vergi yasa tasarısına karşı çıkması nedeniyle alındığını ifade etti.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ise, Netanyahu hükümetinin vergi yasa tasarısına karşı oy kullandığı için "yanıldığını" belirterek özür diledi.

Netanyahu ve Ben-Gvir Arasındaki Gerginlik

Netanyahu ile koalisyon ortağı Ben-Gvir arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Ben-Gvir ve partisi Otzma Yahudit milletvekilleri, Netanyahu hükümetinin geçirmeyi planladığı vergi tasarısına karşı oy kullanacağını açıklamıştı.

Bu durum, Netanyahu'nun prostat ameliyatının üzerinden iki gün geçmesine rağmen, doktorlarının tavsiyesine aykırı olarak Meclise gelerek oylamaya katılmasına neden oldu.

Vergi tasarısı, Ben-Gvir ve partisinin bazı milletvekillerinin karşı oy kullanmasına rağmen 59-58 oyla kabul edildi. Tasarının kabul edilmesinin ardından Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ben-Gvir'i hedef alarak, "Bakan Ben-Gvir dahil olmak üzere koalisyonun tüm üyelerinin, İsrail tarihinin kritik bir anında koalisyonu sarsmayı ve sağcı bir hükümetin varlığını tehlikeye atmayı bırakmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.