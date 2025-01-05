DOLAR
35,36 0%
EURO
36,47 0%
ALTIN
2.999,46 0%
BITCOIN
3.455.290,53 0,89%

Netanyahu, Ben-Gvir'i Destek Vermediği İçin Cezalandırıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, Ben-Gvir'in yasalaşan tasarılarına destek vermemesini cezalandırdı. Gerginlik artıyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 19:31
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 19:31
Netanyahu, Ben-Gvir'i Destek Vermediği İçin Cezalandırıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, aşırı sağcı koalisyon ortağı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i yasalaşmasını istediği tasarılara destek vermeyerek cezalandırıyor.

Son günlerde Walla News sitesinde yer alan haberlere göre, daha önce hükümetin önerdiği vergi tasarısına karşı çıkan Ben-Gvir'in liderliğindeki Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) Partisi'nin yasa tasarısı önerileri hükümetin desteğini kaybetti.

Koalisyonun parlamentodaki başkanı Ofir Katz, "Geçen hafta Kârların Dağıtılması yasa tasarısına karşı oy kullanan Yahudi Gücü Partisi üyelerince sunulan yasa tasarıları, koalisyonun desteğini alamayacak ve gündeme de alınmayacak" açıklamasında bulundu.

Katz, Ben-Gvir'in partisinin "koalisyonun istikrarına önemli ve kalıcı zarar verdiğini" belirterek, bu kararın Ben-Gvir ve partisinin vergi yasa tasarısına karşı çıkması nedeniyle alındığını ifade etti.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ise, Netanyahu hükümetinin vergi yasa tasarısına karşı oy kullandığı için "yanıldığını" belirterek özür diledi.

Netanyahu ve Ben-Gvir Arasındaki Gerginlik

Netanyahu ile koalisyon ortağı Ben-Gvir arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Ben-Gvir ve partisi Otzma Yahudit milletvekilleri, Netanyahu hükümetinin geçirmeyi planladığı vergi tasarısına karşı oy kullanacağını açıklamıştı.

Bu durum, Netanyahu'nun prostat ameliyatının üzerinden iki gün geçmesine rağmen, doktorlarının tavsiyesine aykırı olarak Meclise gelerek oylamaya katılmasına neden oldu.

Vergi tasarısı, Ben-Gvir ve partisinin bazı milletvekillerinin karşı oy kullanmasına rağmen 59-58 oyla kabul edildi. Tasarının kabul edilmesinin ardından Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ben-Gvir'i hedef alarak, "Bakan Ben-Gvir dahil olmak üzere koalisyonun tüm üyelerinin, İsrail tarihinin kritik bir anında koalisyonu sarsmayı ve sağcı bir hükümetin varlığını tehlikeye atmayı bırakmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Su Birikintisi Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Muğla'da 4 Büyüklüğünde Deprem Kaydedildi
3
Suriye'nin Halep İli'nde Yeni Bir Toplu Mezar Bulundu
4
Orgeneral Gürak, Abu Dabi Askeri Ataşeliği'ni Ziyaret Etti
5
Uşak’ta Yıkım Kazası: İş Makinesi Operatörü Hayatını Kaybetti
6
İsrail, 2024'te Gazze'de 966 Caminin Yıkıldığını Açıkladı
7
İzmir Park Yarış Pisti İçin Eylem: Motosiklet Severlerden Belediye'ye Çağrı

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü