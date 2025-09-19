Netanyahu, Ben-Gvir'i Kızılhaç ziyaretini sızdırmakla suçladı

Netanyahu, kabine toplantısında Itamar Ben-Gvir'i Kızılhaç'ın mahkum ziyaretine ilişkin konuları basına sızdırmakla suçladı; ikili arasında sert sözlü tartışma yaşandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 12:16
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir arasında, kabine toplantısında ele alınan konuların basına sızdırıldığı iddiası üzerine sözlü bir tartışma yaşandığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, toplantı Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetinin Filistinli mahkumları ziyaretini tartışmak üzere toplandı. Toplantı sırasında sinirlenen Netanyahu ayağa kalkarak Ben-Gvir'e yöneldi ve “Kabine toplantısı öncesinde ve sırasında, Arutz Sheva, Israel Hayom ve başka yerlerde, Kızılhaç'ın hapishanelere ziyaret kararına kimlerin destek verdiği ve karşı çıktığı konusunda haberler gördüm.” dedi.

Netanyahu, Kızılhaç heyetinin İsrail hapishanelerine ziyaretine ilişkin oylamayı gündemden çıkararak konuyu başka bir toplantıya erteledi.

Buna karşılık, hapishanelerden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, suçlamalara sert yanıt vererek “Bana (basına) bilgi sızdırmaktan mı bahsediyorsunuz? Siz ordu aleyhinde bilgi sızdırıyorsunuz ordu da bütün bir hafta boyunca sizin aleyhinize bilgi sızdırıyor.” ifadelerini kullandı.

Kabine toplantısında Başbakan Binyamin Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yanı sıra Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Ultra-Ortodoks milletvekili Aryeh Deri'nin de bulunduğu aktarıldı.

İsrail'in Filistinlilere karşı yürüttüğü gözaltı ve tutuklama kampanyası

İsrail, uyguladığı "idari tutukluluk" ile Filistinlileri 1 aydan 6 aya kadar alıkoyabiliyor. Askeri mahkemeler ise, kişinin "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verirse, tutukluya hangi suçla itham edildiğini açıklamadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

7 Ekim'den sonra İsrail ordusu ve güvenlik birimleri, Filistinlilere karşı başlattığı gözaltı ve tutuklama kampanyasını hızlandırdı; sayıları on binlere varan Filistinli gözaltına alındı. Aynı dönemde hapishanelerdeki Filistinlilere yönelik baskı, işkence ve kötü muamele iddialarında artış yaşandığı bildiriliyor.

Öte yandan, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in daha önce sarf ettiği sözler kamuoyunda tepki çekmişti; Ben-Gvir, “Filistinli mahkumlar başından vurularak öldürülmeli.” ifadelerini kullanmıştı.

