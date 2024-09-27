Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda Filistin'i 'İsrail' olarak gösteren harita kullandı

Netanyahu'nun Kontrovers Harita Kullanımı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında dikkat çeken bir harita sundu. Bu haritada, Filistin toprakları olan Batı Şeria ve Gazze Şeridi, İsrail toprakları olarak gösterildi.

Hedeflenen Mesaj ve Tepkiler

Netanyahu'nun bu haritayı kullanarak vermek istediği mesaj, uluslararası topluma zıt bir şekilde, bölgedeki durumun çarpıtılması olarak yorumlandı. Bu durum, birçok ülkeden ve sivil toplum kuruluşlarından tepkilere yol açtı.

Filistin’in Durumu

Uluslararası arenada Filistin topraklarının statüsü hala tartışmalı bir konu olarak gündemde kalırken, Netanyahu’nun bu eylemi, siyasi tartışmaları yeniden alevlendirebilir.