Netanyahu'dan Albanese'e Sert Suçlama: 'İsrail'e İhanet'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'yi Filistin devletini tanıma kararı ve vize tartışmalarıyla ilgili olarak 'İsrail'e ihanet etmekle' suçladı.

Netanyahu, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, Avustralya'nın aşırı sağcı İsrailli milletvekili Simcha Rothman'ın vizesini 'ayrılığa yol açan kişilerin' ülkeye gelmesinin onaylanamayacağı gerekçesiyle iptal etmesine tepki gösterdi.

Netanyahu'nun Tepkisi ve Eleştiriler

Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılar ve uygulanan insani abluka nedeniyle artan uluslararası baskılarla karşı karşıya olan Netanyahu, paylaşımında 'Tarih, Albanese'i olduğu gibi hatırlayacak: İsrail'e ihanet eden ve Avustralyalı Yahudileri terk eden zayıf bir politikacı.' ifadelerini kullandı.

Gelecek Var Partisi lideri ve ana muhalefet figürü Yair Lapid ise Netanyahu'yu eleştirerek, sosyal medyadan 'Bugün demokratik dünyada bir lideri en çok güçlendiren şey, Batı dünyasının siyasi açıdan en zehirli lideri Netanyahu ile yüzleşmektir.' dedi ve Netanyahu'yu 'siyasi açıdan zehirli bir lider' olarak nitelendirdi.

Avustralya ve İsrail Arasındaki Vize İptalleri

Avustralya, Dini Siyonizm Partisi üyesi Simcha Rothman'ın vizesini iptal ederek, ülkeye seyahatinin 3 yıl süreyle yasaklandığını doğruladı. Kararın gerekçesi olarak 'ayrılığa yol açan kişilerin' kabul edilemeyeceği gösterildi.

Buna karşılık, Tel Aviv yönetimi aynı gün içinde, Avustralya'nın işgal altındaki Filistin nezdindeki diplomatlarının İsrail'deki oturum vizelerini iptal etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, kararın Canberra yönetiminin 'Filistin devletini' tanıma kararı almasının ve Rothman ile eski İçişleri Bakanı Ayelet Shaked gibi bazı İsraillilerin vizelerinin iptal edilmesinin ardından geldiğini belirtti.

Rothman'ın Geçmiş Açıklamaları

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Simcha Rothman, daha önce Filistinlilerin Gazze'den sürülmesi fikrini savunmuş ve bölgedeki insanların aç bırakıldığı gerçeğini reddetmişti.

Gelişmeler, Tel Aviv ile Canberra arasında diplomatik gerilimi tırmandırırken, iki ülke arasındaki ilişkilerdeki ayrışma uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekti.