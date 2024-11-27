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Netanyahu'dan Biden'a Ateşkes Teşekkürü

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Biden'a Lübnan ile ateşkes müzakerelerindeki katkısı için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 00:19
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 00:19
Netanyahu'dan Biden'a Ateşkes Teşekkürü

Netanyahu'dan Biden'a Teşekkür

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşmede, Lübnan ile ateşkes sağlanmasındaki katkılarından dolayı teşekkür etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, Netanyahu'nun Biden ile ateşkes anlaşması üzerine görüştüğü belirtildi. Paylaşımda, Netanyahu'nun ABD'nin Lübnan'daki ateşkes anlaşmasındaki rolü ve İsrail'in anlaşmanın uygulanmasındaki hareket serbestisini koruma konusundaki anlayışına teşekkür ettiği ifade edildi.

Ateşkesin Uygulanma Tarihi

ABD Başkanı Biden, ateşkesin 24 Ekim 2023 tarihinde yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini duyurdu. Biden, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ve Lübnan başbakanları ile görüştüğünü, her iki tarafın da İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmayı sona erdirmek için anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Güvenlik Kabinesinin Oylaması

İsrail güvenlik kabinesinde yapılan ateşkes oylamasında, 10 bakanın onay verdiği, birinin ise karşı çıktığı bildirildi. Netanyahu liderliğindeki kabine, Lübnan'da ateşkesi görüşmek üzere akşam saatlerinde toplandı.

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Netanyahu, ateşkes anlaşmasını güvenlik kabinesinin onayına sunacağını ve süresinin sahadaki gelişmelere bağlı olacağını açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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