Netanyahu'dan Esir Takası Müjdeli Açıklama: İlerleme Kaydedildi

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Önemli Açıklamalar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile Gazze’deki ateşkes ve esir takası anlaşması için yürütülen dolaylı müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Netanyahu, İsrail Meclisi'nde (Knesset) yaptığı konuşmada bu konu hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Müzakerelerdeki İlerleme

Esir takası müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeleri aktaran Netanyahu, anlaşmanın belli bir tarihe bağlanması gerektiğini ancak bunun için kesin bir tarih veremeyeceğini vurguladı. Başbakan, "Yaptığımız her şeyi size anlatamam ama her düzeyde önemli adımlar atıyoruz," sözleriyle müzakerelerin önemini dile getirdi.

İsrailli Esirlerin Serbest Bırakılması

Netanyahu, Gazze’deki İsrailli esirler serbest bırakılana kadar çabalarının devam edeceğini belirtti. Ayrıca, İsrail ordusunun Orta Doğu’daki rolünü ve İran tehdidine karşı kararlılıklarını da ifade etti.

İran Tehdidi ve Husiler'e Müdahale

Netanyahu, İran'ın şehirleri tehdit edebilecek nükleer silahlar elde etmesini önleme kararlılıklarını dile getirerek, Yemen'de İran destekli Husiler'e karşı düzenlenen operasyonların devam edeceğini açıkladı.

Katar ve Mısır'ın Rolü

İsrail ile Hamas arasında yürütülen esir takası ve ateşkese varılması amacıyla Katar ve Mısır arabuluculuk yapıyor. Ancak Netanyahu, siyasi nedenlerle Hamas ile anlaşma yapmamakla da eleştiriliyor.

Gazze Şeridi'nde şu anda 101 İsrailli esirin bulunduğu tahmin ediliyor.