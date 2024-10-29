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Netanyahu'dan Hizbullah ile Diplomatik Çözüm Arayışı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah ile çatışmalara diplomatik çözüm bulmak için bakanlarıyla toplantı yapacak.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 20:52
Netanyahu'dan Hizbullah ile Diplomatik Çözüm Arayışı

Netanyahu, Hizbullah ile Çatışmalara Ortak Çözüm Arayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bakanları ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya gelerek Hizbullah ile yaşanan çatışmalara diplomatik bir çözüm bulmanın yollarını tartışacak.

Toplantının Detayları

Yerel basında yer alan haberlere göre, Netanyahu bu akşam yapılacak toplantıda, bölgedeki gerginliği azaltma yöntemlerini araştıracak. Bu toplantı, İsrail ordusunun 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarının ardından gerçekleşecek.

Ordunun Kara Saldırılarına İlişkin Açıklama

Bir Israilli yetkilinin iddialarına göre, İsrail ordusunun Lübnan'daki kara saldırılarında "sona yaklaşıldığı" ifade edilmiş ve bu operasyonların "1-2 hafta içinde" sonlanabileceği vurgulanmıştır.

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