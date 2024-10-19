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Netanyahu'dan İHA Saldırısına Yanıt

Başbakan Netanyahu, konutuna yapılan İHA saldırısına rağmen direniş göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 14:52
Netanyahu'dan İHA Saldırısına Yanıt

Netanyahu İHA Saldırısına Cevap Verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sabah saatlerinde İsrail'in kuzeyinde meydana gelen İHA saldırısına karşılık verdi. Saldırının, onun konutuna yapıldığını belirterek, "Hiçbir şey bizi caydıramaz" ifadelerini kullandı.

Askeri Güç ve Direniş Vurgusu

Netanyahu, yaptığı görüntülü açıklamada, Gazze'deki çatışmada öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın kaybına dikkat çekerek, İran'ın bölgedeki diğer vekilleriyle savaşmaya devam edeceklerini söyledi. Ayrıca, bu savaşı kazanacaklarına dair güçlü bir inanç taşıdığını ifade etti.

Saldırının Ayrıntıları

Lübnan kaynaklı bir insansız hava aracı, Kayserya şehrinde Netanyahu'nun konutunun bulunduğu bölgeye isabet etti. Ancak Başbakan Netanyahu'nun o esnada evde olmadığını belirten İsrail Başbakanlık Ofisi, olayda yaralanan kimsenin bulunmadığını açıkladı.

Sosyal medya platformlarında, Netanyahu'ya ait olduğu iddia edilen bir evin kurşun geçirmez camındaki hasar görüntüleri paylaşıldı. Kullanıcılar, bu evin ve daha önceki açık kaynaklarda paylaşılan Netanyahu'nun konutunun görüntülerinin uyumunu vurguladılar.

Hizbullah'tan Yanıt Bekleniyor

Hizbullah, Netanyahu'nun konutunu hedef alan İHA saldırısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmamış durumda.

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