DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.319.082,47 0,29%

Netanyahu'dan İran'a Uyarı: İHA Saldırısına Yanıt Verilecek

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın desteklediği Hizbullah tarafından düzenlenen İHA saldırısına sert bir şekilde yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 22:41
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 22:41
Netanyahu'dan İran'a Uyarı: İHA Saldırısına Yanıt Verilecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Açıklamalar

İsrail'in lideri Binyamin Netanyahu, Lübnan'daki Hizbullah'ın gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) saldırısını değerlendirdi. Kayserya'daki evine düzenlenen saldırı sonrası, bu eylemi İran'ın vekillerine atfetti ve "Kendisi ve eşine yönelik suikast girişiminin feci bir hata olduğunu" vurguladı.

"Bedel Ödeteceğiz"

Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada saldırının, ne kendisinin ne de İsrail'in düşmanları üzerinde bir caydırıcılık yaratmayacağını ifade etti. Ayrıca, İran ve vekillerine karşı net bir mesaj göndererek, "İsraillilere zarar verenler bedel ödeyecek, kendilerine saldıranları etkisiz kılacağız" dedi.

Güvenlik Mesajı ve Stratejik Hedefler

Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirileceğini ve kuzeydeki İsraillilerin güven içinde evlerine dönmelerini sağlayacaklarını belirtti. Ayrıca, "İsrail, savaşın tüm hedeflerine ulaşmak ve bölgenin güvenlik gerçeğini kalıcı şekilde değiştirmek konusunda kararlıdır" diyerek zafer vurgusunu yineledi.

İHA Saldırısı ve Sonrası

İHA'nın Netanyahu'nun konutuna isabet etmesinin ardından, saldırının detaylarıyla ilgili bilgi verilmedi. Sosyal medya üzerinden Netanyahu'nun konutu olduğu iddia edilen bir evde kurşun geçirmez camda oluşan hasarlar paylaşıldı. Ancak olay sırasında Netanyahu ve eşinin evde olmadığı bildirildi.

Hizbullah ve Saldırının Geniş Etkileri

Hizbullah ise bu İHA saldırısına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Öte yandan, İsrail'in Gazze'deki kuşatmayı sıkılaştırması ve Lübnan'ı hedef alması, İran ile olan gerilimin artmasına neden oluyor. Netanyahu'nun yakın çevresinden gelen bilgilere göre, Başbakan, bu saldırı sonrası İran'a karşı daha sert bir karşılık verilmesini talep etti.

İLGİLİ HABERLER

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Dereye Devrilen Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
2
Cibaliya Kampı'nda Yaralanmalar: İsrail Dronları Ateş Açtı
3
Samsun'da 3. Uluslararası Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi Başladı
4
Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
5
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan: PKK Kerkük'te Açık Faaliyet Gösteriyor
6
BM'den İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı Saldırısına Sert Tepki
7
Eskişehir'de Motosiklet Kazası: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’