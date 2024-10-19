Netanyahu'dan İran'a Uyarı: İHA Saldırısına Yanıt Verilecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Açıklamalar

İsrail'in lideri Binyamin Netanyahu, Lübnan'daki Hizbullah'ın gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) saldırısını değerlendirdi. Kayserya'daki evine düzenlenen saldırı sonrası, bu eylemi İran'ın vekillerine atfetti ve "Kendisi ve eşine yönelik suikast girişiminin feci bir hata olduğunu" vurguladı.

"Bedel Ödeteceğiz"

Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada saldırının, ne kendisinin ne de İsrail'in düşmanları üzerinde bir caydırıcılık yaratmayacağını ifade etti. Ayrıca, İran ve vekillerine karşı net bir mesaj göndererek, "İsraillilere zarar verenler bedel ödeyecek, kendilerine saldıranları etkisiz kılacağız" dedi.

Güvenlik Mesajı ve Stratejik Hedefler

Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirileceğini ve kuzeydeki İsraillilerin güven içinde evlerine dönmelerini sağlayacaklarını belirtti. Ayrıca, "İsrail, savaşın tüm hedeflerine ulaşmak ve bölgenin güvenlik gerçeğini kalıcı şekilde değiştirmek konusunda kararlıdır" diyerek zafer vurgusunu yineledi.

İHA Saldırısı ve Sonrası

İHA'nın Netanyahu'nun konutuna isabet etmesinin ardından, saldırının detaylarıyla ilgili bilgi verilmedi. Sosyal medya üzerinden Netanyahu'nun konutu olduğu iddia edilen bir evde kurşun geçirmez camda oluşan hasarlar paylaşıldı. Ancak olay sırasında Netanyahu ve eşinin evde olmadığı bildirildi.

Hizbullah ve Saldırının Geniş Etkileri

Hizbullah ise bu İHA saldırısına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Öte yandan, İsrail'in Gazze'deki kuşatmayı sıkılaştırması ve Lübnan'ı hedef alması, İran ile olan gerilimin artmasına neden oluyor. Netanyahu'nun yakın çevresinden gelen bilgilere göre, Başbakan, bu saldırı sonrası İran'a karşı daha sert bir karşılık verilmesini talep etti.