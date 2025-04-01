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Netanyahu, Eli Sharvit'in Şin-Bet Direktörlüğü Atamasından Vazgeçti

İsrail Başbakanı Netanyahu, Eli Sharvit'i Şin-Bet Direktörü olarak atamaktan vazgeçti. Karar, yargı reformu karşıtı protesto haberleri sonrası alındı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 09:43
Netanyahu, Eli Sharvit'in Şin-Bet Direktörlüğü Atamasından Vazgeçti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eski donanma komutanı Eli Sharvit'i, "yargı reformu" karşıtı protestolara katıldığına dair ortaya çıkan haberlerin ardından İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü olarak atamaktan vazgeçti. Koalisyon ortaklarının tepkileri sonrası bu kararın alındığı belirtildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Sharvit ile dün gece bir araya geldiği ve kendisine görevi devralmaya hazır olmasından dolayı teşekkür ettiği ifade edildi. Ancak, diğer adaylar üzerine düşünme niyetinin olduğu vurgulandı.

Netanyahu'nun İlk Kararı Tepki Çekti

Netanyahu'nun, Şin-Bet Direktörlüğüne Sharvit'i atama kararını verdiği haberinin ardından, bu durum ülkede hem iktidar hem de muhalefet kanadında ciddi tepkilere yol açtı. Özellikle Yahudi Gücü Partisi'nden Miras Bakanı Amichai Eliyahu, Sharvit'in 2023 yılında hükümetin "yargı reformu" yasalarına karşı düzenlenen gösterilere katılmasını eleştirdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Sharvit'in protestolara katıldığına dair haberlerin hükümet içinde kriz yarattığını ve Netanyahu’nun Sharvit'i atama niyetinin zayıfladığını bildirdi.

Şin-Bet Direktörünün Görevden Alınması

Netanyahu, Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ile görüşerek hükümetin kendisini görevden alacağını duyurdu. Bu karar, güven eksikliği nedeniyle alındı ve hükümet, Bar’ın görevden alınmasını onaylayarak 10 Nisan'a kadar görevine devam edeceğini açıkladı.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan'ın Bar'ı keyfi olarak görevden alamayacağını bildirdi. Bu gelişmelerin ardından, Netanyahu kabine ile yaptığı güvensizlik oylamasında Baharav-Miara'nın görevden alınmasını oy birliğiyle kabul etti.

İsrail Yüksek Mahkemesi ise Netanyahu hükümetinin Bar'ı görevden alma kararını dondurdu ve Başbakan'ın potansiyel adaylarla görüşmesine izin verdi. Ancak Netanyahu, Yüksek Mahkeme kararı olmasına rağmen Bar'ı görevden alma isteğini yineledi. Bu durum, İsrail siyasetinde büyük tartışmalara neden olurken, muhalefetin çağrılarıyla ülke genelinde kitlesel gösteriler başlamıştı.

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