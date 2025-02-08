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Netanyahu: Gazze Ateşkese Rağmen Hamas'ı Yok Edeceğiz

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de ateşkese rağmen Hamas'ı yok etme sözü verdi. Esir takası müzakerelerinde ise eleştirilerin hedefi oldu.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 22:06
Netanyahu: Gazze Ateşkese Rağmen Hamas'ı Yok Edeceğiz

Netanyahu, Hamas'ı Yok Etme Sözü Verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de sağlanan ateşkese rağmen Hamas'ı yok etme iradesinde olduğunu açıkladı. Washington'dan yürüttüğü esir takası müzakereleri ile ilgili eleştiriler almasına rağmen, esirlerin hepsini geri getireceklerine vurgu yaptı.

Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas'ın ortadan kaldırılacağını ve tüm rehinelerin geri döneceğini iddia etti. Ayrıca, Gazze'deki tüm İsrailli rehinelerin geri dönmesi için her türlü çabayı göstereceklerini belirtti. Önümüzdeki müzakerelerde arabuluculara, esirlerin geri dönmesi talebini ilettiklerini ifade etti.

Trump ile Aynı Düşünceleri Taşıdıklarını Belirtti

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile aynı fikirleri paylaştığını, Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi ve ABD'nin bölgedeki kontrolü ele alması yönündeki düşüncelerini dile getirdi. "Hamas'ı ortadan kaldıracağız ve rehinelerimizi geri getireceğiz." diyerek tehditler savurdu.

Esir Takası Müzakerelerinde Endişeler İletildi

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda, Gazze'de 3 İsrailli esir karşılığında İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli serbest bırakıldı. Bu süreç içinde, İsrail, serbest bırakılan esirlerin zayıf görüntüleri nedeniyle arabulucu ülkelere endişelerini iletti.

Netanyahu'ya Sert Eleştiriler

Ülkede, esir yakınları ve muhalifat, Netanyahu'yu sert bir dille eleştirdi. ABD'den dönmeyen ve Doha'ya gitmesi beklenen müzakere heyetine Hamas ile ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için yetki vermediği iddia edilerek, eleştirilerin hedefi oldu.

Kassam Tugayları'ndan Yanıt

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, takas anlaşmasının beşinci turunda, İsrailli esirlerin teslim edileceği alanda büyük bir pankart açarak ABD Başkanı Trump'a mesaj verdi. Pankartta, "Biz tufanız. Savaşın ertesi günü biziz." ifadeleri yer aldı.

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