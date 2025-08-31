Netanyahu: Gazze'de İzzeddin el-Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldık

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze kentine düzenlenen saldırıda Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldıklarını iddia etti.

Netanyahu'nun açıklamaları

Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi ve Yemen'e yönelik operasyonlarla Gazze kentini işgal planına ilişkin bilgi verdi. Başbakan, saldırıda Ebu Ubeyde'nin hedef alındığına dair, "Nihai sonucu hala bilmiyoruz. Umarım artık aramızda değildir ancak Hamas cephesinden bu konuda konuşacak kimse olmadığını görüyorum." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, ayrıca İsrail Güvenlik Kabinesi'nin 8 Ağustos'ta "Hamas'ı yenilgiye uğratmak ve tüm esirleri serbest bırakmak" amacıyla Gazze kentini işgal kararı aldığını öne sürerek ordunun bu kararı uygulamaya başladığını söyledi.

İsrail ordusu, Gazze kentini 29 Ağustos Cuma günü "tehlikeli çatışma bölgesi" ilan etmiş; kentin dış mahallelerine yoğun hava ve ağır topçu saldırıları düzenleniyor.

Yemen'deki saldırı ve Husilere yönelik uyarı

Netanyahu, İsrail savaş uçaklarının 28 Ağustos Perşembe günü Yemen’in başkenti Sana'ya düzenlediği saldırıda Husilerin üst düzey yetkililerinin katıldığı bir toplantının hedef alındığını belirtti ve İran destekli Husilere ağır bedel ödetilecekleri tehdidinde bulundu. Netanyahu, saldırıda Yemen Başbakanı Ahmed Galib er-Rehavi ve birkaç bakanın öldürüldüğünü söyleyerek bunun "sadece başlangıç" olduğunu ileri sürdü.

Husiler ise İsrail’in 28 Ağustos'ta Sana'ya düzenlediği saldırıda Başbakan Rehavi ve bazı bakanların öldürüldüğünü duyurmuştu. Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, Rehavi’nin öldürüldüğünü duyuran açıklamasında İsrail'den intikam alacaklarına dair yemin etmişti.

İsrail ordusunun daha önceki açıklamaları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlenen saldırıda "Hamas'tan önemli bir ismi" hedef aldığını iddia etmiş ancak kimin hedef alındığını resmen açıklamamıştı. İsrail basını ise askeri kaynaklara dayanarak saldırıda İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin "hedef alındığını" öne sürmüştü. Haberlere göre saldırıda "yüksek isabetli bombalar" kullanıldı.