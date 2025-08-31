DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.448.173,39 0,36%

Netanyahu: Gazze'de İzzeddin el-Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldık

Netanyahu, Gazze saldırısında Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldıklarını iddia etti; işgal kararı, Yemen saldırısı ve Husilere yönelik tehditler de gündemde.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 16:24
Netanyahu: Gazze'de İzzeddin el-Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldık

Netanyahu: Gazze'de İzzeddin el-Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldık

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze kentine düzenlenen saldırıda Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldıklarını iddia etti.

Netanyahu'nun açıklamaları

Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi ve Yemen'e yönelik operasyonlarla Gazze kentini işgal planına ilişkin bilgi verdi. Başbakan, saldırıda Ebu Ubeyde'nin hedef alındığına dair, "Nihai sonucu hala bilmiyoruz. Umarım artık aramızda değildir ancak Hamas cephesinden bu konuda konuşacak kimse olmadığını görüyorum." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, ayrıca İsrail Güvenlik Kabinesi'nin 8 Ağustos'ta "Hamas'ı yenilgiye uğratmak ve tüm esirleri serbest bırakmak" amacıyla Gazze kentini işgal kararı aldığını öne sürerek ordunun bu kararı uygulamaya başladığını söyledi.

İsrail ordusu, Gazze kentini 29 Ağustos Cuma günü "tehlikeli çatışma bölgesi" ilan etmiş; kentin dış mahallelerine yoğun hava ve ağır topçu saldırıları düzenleniyor.

Yemen'deki saldırı ve Husilere yönelik uyarı

Netanyahu, İsrail savaş uçaklarının 28 Ağustos Perşembe günü Yemen’in başkenti Sana'ya düzenlediği saldırıda Husilerin üst düzey yetkililerinin katıldığı bir toplantının hedef alındığını belirtti ve İran destekli Husilere ağır bedel ödetilecekleri tehdidinde bulundu. Netanyahu, saldırıda Yemen Başbakanı Ahmed Galib er-Rehavi ve birkaç bakanın öldürüldüğünü söyleyerek bunun "sadece başlangıç" olduğunu ileri sürdü.

Husiler ise İsrail’in 28 Ağustos'ta Sana'ya düzenlediği saldırıda Başbakan Rehavi ve bazı bakanların öldürüldüğünü duyurmuştu. Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, Rehavi’nin öldürüldüğünü duyuran açıklamasında İsrail'den intikam alacaklarına dair yemin etmişti.

İsrail ordusunun daha önceki açıklamaları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlenen saldırıda "Hamas'tan önemli bir ismi" hedef aldığını iddia etmiş ancak kimin hedef alındığını resmen açıklamamıştı. İsrail basını ise askeri kaynaklara dayanarak saldırıda İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin "hedef alındığını" öne sürmüştü. Haberlere göre saldırıda "yüksek isabetli bombalar" kullanıldı.

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük Eflani'de Orman Yangını: Saraycık'ta Müdahale Sürüyor
2
İZSU: İzmir'de isale hattı onarıldı — 8 ilçede su 22.00'de verilecek
3
Netanyahu: Gazze'de İzzeddin el-Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldık
4
Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Hastanede Öldü
5
Doha'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu — Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği
6
Manisa Turgutlu'da Otluk ve Makilik Yangın Kontrol Altına Alındı
7
Güncelleme 2: İsrail Gazze'de 18'i yardım bekleyen 31 Filistinliyi öldürdü

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta