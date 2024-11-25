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Netanyahu, Lübnan'da Ateşkes İçin Onay Verdi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese onay verdi; iki gün içinde ateşkesin ilan edilmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 10:07
Netanyahu, Lübnan'da Ateşkes İçin Onay Verdi

Netanyahu, Lübnan'da Ateşkes İçin Yeşil Işık Yaktı

İsrail medyasına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılması için onay verdi. Bu gelişme, iki gün içinde ateşkesin ilan edilmesi bekleniyor.

Arabuluculuk ve Görüşmeler

İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığı habere göre, Tel Aviv yönetimi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'e Lübnan'daki ateşkes için yeşil ışık yaktı. Netanyahu ve birçok bakan, dün akşam güvenlik istişare toplantısı düzenledi ve bu toplantıda ateşkes anlaşması teklifini kabul etti.

Sınırdaki Hareket Özgürlüğü

Görüşmeler, İsrail ordusunun Suriye-Lübnan sınır hattındaki hareket özgürlüğü meselesine odaklandı. İsrail'nin, anlaşmanın ihlali durumunda sınırdaki hareket özgürlüğüne ilişkin ABD'den güvence aldığı belirtildi.

Ateşkesin İlanı Bekleniyor

İsrailli, ismi açıklanmayan kaynaklara dayanan habere göre, iki gün içinde ateşkesin ilan edilmesi bekleniyor. Kaynaklar ayrıca, "Lübnan ile anlaşmanın imzalandığını ve Netanyahu'nun bunu kamuoyuna nasıl açıklayacağı üzerinde çalıştığını" ifade ettiler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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