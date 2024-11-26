Netanyahu, Lübnan ile Olası Ateşkes Anlaşmasını Kabineye Sunacak

Netanyahu, Ateşkes Taslağını Güvenlik Kabinesine Sunacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile yapılacak ateşkes anlaşması taslağını kabineye sunacağını açıkladı. Netanyahu, bu konudaki bilgisini yayımladığı video mesajda aktardı.

Ateşkesin Süresi Gelişmelere Bağlı

Netanyahu, ateşkesin süresinin sahadaki gelişmelere göre belirleneceğini ifade etti. Ayrıca, Hizbullah’ın anlaşmayı ihlal etmesi halinde, İsrail’in Lübnan'ı vurma kararı alacağını belirtti.

Ateşkese Üç Temel Sebep

Başbakan Netanyahu, ateşkes kararının arkasında üç temel sebep olduğunu öne sürdü. Bu sebepler arasında İran tehdidine odaklanmak, İsrail kuvvetlerini yenilemek ve Hamas'ı izole etmek bulunuyor.

Güvenlik Kabinesi Toplantısı

İsrail güvenlik kabinesi, Lübnan'daki olası ateşkesi oylamak için TSİ 17.00'de toplanmıştı. Öte yandan, Lübnan'ın El-Cedid televizyonu, olası ateşkesin TSİ 23.00'de ABD ve Fransa'nın yapacağı ortak açıklamayla duyurulacağını bildirdi.

Basında çıkan haberlerde ise Hizbullah ile İsrail arasında olası ateşkesin yarın sabah yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.