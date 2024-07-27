Netanyahu, Mecdel Şems Saldırısı Nedeniyle ABD Seyahatini Erken Sonlandırdı

ABD'deki Geri Dönüş Kararı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD seyahati sırasında, işgal altındaki Mecdel Şems beldesine yapılan saldırı hakkında bilgilendirildikten sonra, en kısa sürede İsrail'e dönme talimatı verdi.

Saldırının Ayrıntıları

İsrail Başbakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, saldırının ardından Başbakan Netanyahu, kendisini İsrail'e götürecek uçağın mümkün olan en kısa saatte kalkmasını istedi.

The Times of Israel gazetesinin bildirdiğine göre, Netanyahu’nun seyahatindeki bir yetkili, ABD saatine göre planlanan uçuşun saat 23.00’den 18.00’e çekildiğini duyurdu.

Mecdel Şems Saldırısının Sonuçları

Mecdel Şems'te yer alan bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısı sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi yaralandı; bunların 6'sının durumu ağır.

İsrail ordusu, Golan Tepeleri'nde meydana gelen bu saldırının Lübnan Hizbullahı tarafından gerçekleştirildiğini ve bu durumu istihbarat değerlendirmelerine dayandırdığını öne sürdü. Ancak, Hizbullah, bu iddiaları yalanladı.

Golan Tepeleri'nin Statüsü

İsrail, 1967 yılında Golan Tepeleri'ni işgal etti ve bu bölge, uluslararası hukuk çerçevesinde işgal olarak değerlendirilmektedir.

Karşılıklı Çatışmalar

Öte yandan, Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırılarda 4 mensubunun hayatını kaybettiğini bildirdi. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail ile Hizbullah arasında sınır hattında çatışmalar giderek artmaktadır.