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Netanyahu, Mısır'ın Ateşkes Önerisini Reddetti

İsrail Başbakanı Netanyahu, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin önerdiği kısa süreli ateşkesi kabul etmedi. Çatışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 01:46
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 01:46
Netanyahu, Mısır'ın Ateşkes Önerisini Reddetti

Netanyahu, Mısır'ın Ateşkes Teklifini Reddetti

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Gazze'deki kısa süreli ateşkes önerisini kabul etmedi. Çoğu bakanın desteğine rağmen Netanyahu'nun bu öneriyi reddettiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN ve Kanal 12’nin haberlerine göre, Netanyahu, "Esir takası görüşmeleri yalnızca Gazze'ye saldırılar sürerken devam edecek" şeklinde bir açıklama yaptı. Mısır’ın teklifi bu çerçevede geri çevrildi.

Mısır'ın Teklifi ve Çatışmalar

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'deki durumla ilgili olarak dört İsrailli esirin bulunduğu takas için iki günlük bir ateşkes önerisinde bulundu. Sisi, "Önümüzdeki 10 gün içerisinde geçici ateşkesi kalıcı hale getirmek için müzakereler yapılacak" dedi.

İsrail’in, 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas tarafından gerçekleştirilen kapsamlı saldırılar sonrasında Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, bu süreçte 1200 İsrailli hayatını kaybetti ve 5 bin 132 kişi yaralandı. Aynı süreçte, yaklaşık 42 bin 924 Filistinli hayatını kaybetti, bunların 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın.

İsrail Ordusunun Kayıpları

İsrail ordusu, Gazze’ye yapılan saldırıların başlamasından bu yana 771 askerinin öldüğünü duyurdu. 24 Kasım 2023 tarihinde dört günlük insani ara sırasında 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail askerlerinin saldırılarında 166’sı çocuk olmak üzere 762 Filistinli hayatını kaybetti.

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