Netanyahu'nun Batı Şeria Ziyareti ve Yeni Yerleşimler: Filistin Dışişleri İlhakı Kınadı

Netanyahu'nun Batı Şeria Ziyareti ve Tepkiler

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bazı bakanların, işgal altındaki Batı Şeria'da onaylanan 17 yeni yerleşim biriminin kutlamalarına katılmasını kınadı. Bakanlık bu etkinliği "baskın" olarak nitelendirdi ve bunun Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürmeye teşvik ettiği uyarısında bulundu.

Bakanlığın açıklaması

Açıklamada, Netanyahu ve bakanlarının Batı Şeria'daki "Binyamin Yerleşimi"'nde düzenlenen kutlamalara katılımının, ilhak politikasının pekiştirilmesi anlamına geldiği vurgulandı. Bakanlık söz konusu uygulamanın bölgedeki gerilimi artırdığına dikkat çekti.

Netanyahu'nun sözleri ve etkisi

Netanyahu’nun törende dile getirdiği "Batı Şeria üzerinde egemenlik kurmaya her zamankinden daha yakınız" sözlerinin, İsrail ordusu ve bölgedeki yerleşimcileri Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürme konusunda cesaretlendirdiği belirtildi.

Uluslararası çağrı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, bu gelişmeleri kınayarak uluslararası topluma, "gerekli tedbirleri ve yaptırımları alarak, Filistin halkını ve iki devletli çözümü korumak için ciddi adımlar atma" çağrısında bulundu.

Durum verileri

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığı bildirildi. Bu dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 800'ü geçtiği; İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk olmak üzere 794 Filistinli hayatını kaybettiği kaydedildi.