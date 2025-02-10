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Netanyahu'nun Gazze'deki Ateşkes Talepleri Belli Oldu

Başbakan Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması için 3 talebi olduğu iddia edildi. Taleplerin Hamas tarafından reddedilmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 18:54
Netanyahu'nun Gazze'deki Ateşkes Talepleri Belli Oldu

Netanyahu'nun Talepleri Gazete Tarafından Açıklandı

İsrail medyası, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin 3 talebi olduğunu öne sürdü. İbranice yayın yapan Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Netanyahu'nun taleplerinin Hamas Hareketi tarafından reddedileceği tahmin ediliyor.

Taleplerin İçeriği

Gazetede yer alan bilgiye göre, Netanyahu'nun talepleri şu şekildedir:

  • Hamas Hareketi'nin lider kadrolarının Gazze'den kovulması,
  • Hareketin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın dağıtılması,
  • Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması.

Haberde, Hamas'ın bu talepleri kabul etmesi durumunda, "Gazze'deki savaşın biteceği" öngörüsünde bulunuluyor.

Ateşkes Müzakereleri Devam Ediyor

İsrail Güvenlik Kabinesi, ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesine yönelik müzakerelerde gelinen durumu görüşmek üzere yarın toplanacak. Katar arabulucu ülkeler arasında yer alarak, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda bir anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Bu ateşkes anlaşması üç aşamadan oluşuyor; ilk 42 günde 33 İsrailli ve 1900'ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılması öngörülüyor. Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına dair müzakerelerin başladığını bildirmişti.

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