Netanyahu'nun Lübnan'da Ateşkes Önerisi Geri Adım Attı

Netanyahu'dan Lübnan'da Ateşkes Belirsizliği

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve Fransa'nın girişimiyle Lübnan'da önerilen üç haftalık geçici ateşkese yönelik hazırlıklara katıldığını ve öneri hakkında bilgilendirildiğini belirtti. Ancak, kabine üyelerinin tepkileri üzerine geri adım attığı bildirildi.

Ateşkes Önerisi ve Tepkiler

Walla haber sitesinde yer alan bilgilere göre, Netanyahu ve yakın çevresi ateşkes önerisinin hazırlanmasında etkili oldu. Ancak, önerinin basına sızmasının ardından İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hizbullah ile herhangi bir ateşkesi kabul etmeyeceklerinin uyarısında bulunarak, Netanyahu'nun kabulü halinde hükümetten çekilecekleri tehdidinde bulundu.

Bunun sonucunda Netanyahu, Lübnan’daki ateşkesten vazgeçerek Hizbullah'a karşı operasyonların süreceği mesajını verdi.