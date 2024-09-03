Netanyahu'nun Philadelphi İkna Çabası Eleştiriyle Karşılaştı

Eski Savaş Kabinesi Üyesi Gadi Eisenkot'tan Sert Eleştiriler

Eski Savaş Kabinesi Üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru üzerindeki ısrarını eleştirerek, bunun bir saptırma olduğunu ifade etti.

Netanyahu'nun Açıklamaları ve Eleştiriler

İsrail ordusuna bağlı radyo istasyonuna konuşan Eisenkot, Netanyahu’nun dün akşam düzenlediği basın toplantısında Gazze-Mısır sınırındaki 14 kilometrelik alanı her şeyin anahtarı gibi sunduğunu belirtti. Eisenkot, "Netanyahu, Philadelphi Koridoru için her şeyin anahtarı gibi konuştu. Bu tam bir saptırma." dedi.

Eisenkot, Netanyahu'nun ateşkes müzakerelerini engellemekle suçlandığını ve bu nedenle koalisyon ortaklarının hükümeti devirmesinden korktuğunu vurguladı. Eisenkot, "Dün yaptığı konuşmada tüm tarihlerden bahsetti fakat en kritik tarih olan 27 Mayıs’tan bahsetmedi. O dönemde ateşkes önerisini tüm Savaş Kabinesi kabul etmişti." şeklinde konuştu.

Esirlerin Durumu ve Müzakere Süreci

1 Eylül tarihinde, İsrail ordusu, Gazze'deki Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedinin bulunduğunu açıklamıştı. Hamas, bu esirlerin, Amerikalara ait silahlarla gerçekleştirilen bombardımanlar sonucu öldüğünü belirtmişti.

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu'yu, Philadelphi Koridoru'ndaki ısrarı nedeniyle esir takası anlaşmalarını baltalamakla ve 6 esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden operasyonlarıyla ilgili olarak müzakerelerin sürdüğü bilgisi geldi. Netanyahu, Hamas ile esir takası konusunda siyasi nedenlerle anlaşma yapmamakla suçlanıyor ve koalisyonundaki aşırı sağcı liderler, bir ateşkes sağlanırsa hükümetin düşeceği yönündeki tehditlerini yinelemekte.

İsrail'in bu süreçte, Gazze'deki şiddet olaylarını da sürdürdüğü belirtiliyor. Saldırılarda ölü sayısının 40 bini aştığı ve bu durumun bölgedeki insani krizi derinleştirdiği kaydediliyor.