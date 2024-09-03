Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Netanyahu'nun Philadelphi İkna Çabası Eleştiriyle Karşılaştı

Eski Savaş Kabinesi Üyesi Gadi Eisenkot, Netanyahu'nun Gazze-Mısır sınırındaki ısrarını 'saptırma' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 11:41
Netanyahu'nun Philadelphi İkna Çabası Eleştiriyle Karşılaştı

Eski Savaş Kabinesi Üyesi Gadi Eisenkot'tan Sert Eleştiriler

Eski Savaş Kabinesi Üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru üzerindeki ısrarını eleştirerek, bunun bir saptırma olduğunu ifade etti.

Netanyahu'nun Açıklamaları ve Eleştiriler

İsrail ordusuna bağlı radyo istasyonuna konuşan Eisenkot, Netanyahu’nun dün akşam düzenlediği basın toplantısında Gazze-Mısır sınırındaki 14 kilometrelik alanı her şeyin anahtarı gibi sunduğunu belirtti. Eisenkot, "Netanyahu, Philadelphi Koridoru için her şeyin anahtarı gibi konuştu. Bu tam bir saptırma." dedi.

Eisenkot, Netanyahu'nun ateşkes müzakerelerini engellemekle suçlandığını ve bu nedenle koalisyon ortaklarının hükümeti devirmesinden korktuğunu vurguladı. Eisenkot, "Dün yaptığı konuşmada tüm tarihlerden bahsetti fakat en kritik tarih olan 27 Mayıs’tan bahsetmedi. O dönemde ateşkes önerisini tüm Savaş Kabinesi kabul etmişti." şeklinde konuştu.

Esirlerin Durumu ve Müzakere Süreci

1 Eylül tarihinde, İsrail ordusu, Gazze'deki Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedinin bulunduğunu açıklamıştı. Hamas, bu esirlerin, Amerikalara ait silahlarla gerçekleştirilen bombardımanlar sonucu öldüğünü belirtmişti.

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu'yu, Philadelphi Koridoru'ndaki ısrarı nedeniyle esir takası anlaşmalarını baltalamakla ve 6 esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden operasyonlarıyla ilgili olarak müzakerelerin sürdüğü bilgisi geldi. Netanyahu, Hamas ile esir takası konusunda siyasi nedenlerle anlaşma yapmamakla suçlanıyor ve koalisyonundaki aşırı sağcı liderler, bir ateşkes sağlanırsa hükümetin düşeceği yönündeki tehditlerini yinelemekte.

İsrail'in bu süreçte, Gazze'deki şiddet olaylarını da sürdürdüğü belirtiliyor. Saldırılarda ölü sayısının 40 bini aştığı ve bu durumun bölgedeki insani krizi derinleştirdiği kaydediliyor.

İLGİLİ HABERLER

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar