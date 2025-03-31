Netanyahu'nun Şin-Bet'e Eli Sharvit Ataması Tepki Çekti

Netanyahu'nun Atama Kararı Ülkede Tartışmalara Yol Açtı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yüksek mahkemenin kararına rağmen eski donanma komutanı Eli Sharvit'i iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü olarak atama kararı, ülkede büyük tepkilere yol açtı.

Yargı Kararını Hiçe Sayma İddiaları

İsrailli siyasetçiler, Yüksek Mahkeme'nin mevcut Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın görevden alınmasını dondurmasına rağmen Netanyahu'nun Sharvit'i atayacağını açıklamasını eleştirdi. Muhalefet, Netanyahu'nun bu hamlesinin yargı kararlarını görmezden geldiğini belirtti.

Yeterlilik Eleştirileri

İsrail muhalefeti, Eli Sharvit'in iç istihbarat direktörlüğü için yeterli deneyime sahip olmadığını vurguladı. Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Sharvit'in "değerleri ve tecrübesiyle mükemmel bir insan" olduğunu ifade etmesine rağmen, bu atamanın yargı sistemine karşı yürütülen kampanyayı sürdürme çabası olduğu görüşünde. Gantz, yeni Şin-Bet Direktörünün ancak Yüksek Mahkeme'nin kararının onaylanmasının ardından atanması gerektiğinin altını çizdi.

Protestolar ve Tepkiler

Gözde muhalefet liderlerinden Yair Golan da benzer şekilde, atamanın Yüksek Mahkeme'nin onayına tabi olduğunu belirtti ve Sharvit'e hukuka sadık kalma çağrısında bulundu. Aynı zamanda, İsrail'de Başbakan Netanyahu'ya karşı düzenlenen protestolar da devam ediyor. Hükümet karşıtı aktivistler, "sivil itaatsizlik" çağrısı yaparak Netanyahu hükümetini eleştirdiler.

Hükümetin Kriz Yönetimi

Hükümetinin ortaklarından aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nden Miras Bakanı Amichai Eliyahu, Sharvit'in atamasını protesto ederek, Sharvit ile Bar'ın aynı görüşlere sahip olduğunu ve bunun sorunu çözmeyeceğini belirtti. Türkiye'deki olayların ardından hükümet içinde çıkan kriz, Netanyahu'nun Sharvit'i atama isteğine rağmen atamanın yapılmama ihtimalinin ortaya çıkmasını sağladı.

Sharvit'in Geçmişi ve Yeniden Atama Süreci

İsrail'in genelinde bu atama tartışmaları sürerken, Sharvit'in iç istihbarat pozisyonuna atanmasının ne gibi sonuçlar doğuracağı merak edilmektedir. Netanyahu, geçmişte yaptığı açıklamalarda Bar'ı görevi hakkında hükümetin güvensizlik içerisinde olduğunu belirtmişti.

Öte yandan, İsrail Yüksek Mahkemesi, Netanyahu hükümetinin Bar'ı görevden alma kararını incelemeye alarak, sürecin gelişimini yakından takip ediyor. Türkiye'nin siyasi geleceği açısından son derece kritik bir dönem yaşandığı bu günlerde, Netanyahu'nun atama kararı muhalefet tarafından sıkı bir şekilde sorgulanmaya devam ediyor.