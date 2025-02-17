Netanyahu'nun Sözcüsü: Gazze Kontrolü Filistin Yönetimine Geçmeyecek

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, Gazze'nin kontrolünün Filistin yönetimine geçeceği iddialarını reddetti.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 13:38
Netanyahu'nun Sözcüsü: Gazze Kontrolü Filistin Yönetimine Geçmeyecek

İsrail Sözcüsü Omer Dostri'den Kritik Açıklama

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, Gazze Şeridi'nde kontrolün Filistin yönetimine geçeceği yönündeki haberleri categorik bir şekilde reddetti. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Dostri, Hamas'ın Gazze'nin kontrolünü Filistin yönetimine bırakmaya hazır olduğuna dair çıkan iddialara yanıt verdi.

"Bu Olmayacak"

Dostri, Gazze'de kontrolün Filistin yönetimine devredileceğine dair iddiaları alıntılayarak, "Bu olmayacak" ifadesini kullandı. Bu açıklama, uluslararası basında yer alan bazı haberlerde Hamas'ın Gazze'nin kontrolünü devretmeye hazır olduğu yönündeki iddialara karşı bir tepki olarak değerlendirilmekte.

Hamas'tan Yanıt Bekleniyor

Henüz Hamas'tan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmemiştir. Gazze'nin kontrolünün kimde olacağı konusunda uluslararası kamuoyunun merakla beklediği gelişmeler sürmektedir.

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