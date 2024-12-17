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Netanyahu, Suriye'deki Hermon Dağı'nda Durum Değerlendirmesi Yaptı

Binyamin Netanyahu, Suriye'nin Hermon Dağı'nda İsrail ordusunun işgali üzerine durum değerlendirmesi yaptı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 18:46
Netanyahu, Suriye'deki Hermon Dağı'nda Durum Değerlendirmesi Yaptı

Netanyahu, Hermon Dağı'nda Durum Değerlendirmesi Gerçekleştirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsrail ordusunun Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede bulunan Hermon Dağı'na gitti. Başbakanlık Basın Ofisi'nden yayımlanan açıklamaya göre, Netanyahu burada 7 Aralık sonrası işgal edilen bölgede bir 'durum değerlendirmesi' yaptı.

Netanyahu'ya, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi gibi önemli yetkililer de eşlik etti. Başbakan, yapılan değerlendirmeler sırasında işgal altındaki bölgedeki İsrail ordusunun konuşlanmasını inceledi.

Savunma Bakanı Katz, 13 Aralık tarihinde yaptığı bir açıklamada, İsrail ordusuna Hermon Dağı'ndaki işgali sürdürmesi için kış aylarında burada kalması yönünde talimat verdiğini belirtti.

İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırıları ve İşgali

Suriye’de 27 Kasım tarihinde başlayan şiddetli çatışmaların ardından, 8 Aralık’ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle İsrail ordusunun Suriye'ye yönelik saldırıları hız kazandı. Rejim ordusuna ait askeri altyapıyı hedef alan İsrail, Suriye topraklarındaki Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

İsrail ordusu, Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye girerek, Şam’ın 25 kilometre yakınlarına kadar ilerledi. 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri, İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile belirlenen tampon bölge ve silahsızlandırılmış sınırlarla çevrilidir.

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