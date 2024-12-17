Netanyahu: Suriye'deki İşgal, Güvenlik Düzenlemesine Kadar Sürecek

Netanyahu'dan Suriye Açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin Hermon Dağı'nda gerçekleştirdiği açıklamada, Baas rejiminin devrilmesinin ardından tampon bölgede başlayan işgalin, "İsrail'in güvenliğini sağlayacak düzenleme bulunana kadar" süreceğini belirtti. Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile gittiği Hermon Dağı'ndaki konuşmasında, Suriye'deki son gelişmelerin ardından bu bölgenin İsrail için öneminin arttığını ifade etti.

Hermon Dağı'ndaki Tampon Bölge

Netanyahu, “İsrail'in güvenliğini sağlayacak başka bir düzenleme bulunana kadar bu önemli noktada (Hermon Dağı'nda işgal edilen tampon bölge) kalmaya devam edeceğiz.” dedi. Bu açıklama, hava koşulları ve kış şartlarının zorluğu nedeniyle bölgedeki askeri varlığın sürekliliğini amaçladığını gösteriyor.

İsrail'in Askeri Operasyonları

İsrail ordusunun 8 Aralık tarihinden itibaren artan Suriye'ye yönelik saldırıları, 27 Kasım tarihlerinde şiddetlenen çatışmaların hemen ardından geldi. Rejim ordusuna ait askeri altyapıların imhasına yönelik tırmanan saldırılarla birlikte, İsrail, Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti ve bölgedeki tampon alana ileriye doğru hareket ederek, Şam’ın 25 kilometre yakınlarına kadar ulaştı.

Golan Tepeleri'nde Geçmişten Günümüze İşgal

İsrail, 1967 yılından bu yana Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni işgal altında tutmakta ve 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahlardan arındırılmış bölgenin sınırlarını belirlemiştir.