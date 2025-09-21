Netanyahu: Suriye ile Görüşmelerde İlerleme Sağlandı

İsrail Başbakanı kabine toplantısı öncesi müzakerelerde iyileşme sinyali verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, Suriye ile yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini bildirdi. Netanyahu, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinden sonra Suriye'ye çok sayıda saldırı düzenlediklerini ve güneyindeki tampon bölgeyi işgal ettiklerini hatırlattı.

Netanyahu, yaptığı konuşmada saldırıların "kuzeydeki komşularıyla" barışa kapı araladığını öne sürdü ve Suriye ile ilgili görüşmeler hakkında, "Suriyelilerle iletişim halindeyiz, görüşmelerde biraz ilerleme kaydedildi. Fakat henüz konuşmak için çok erken." ifadelerini kullandı.

Başbakan ayrıca, İbrani takvimine göre bu yıl 22-24 Eylül tarihlerine denk gelen Roş Aşana'ya atıfla İsrail'in "birlik ve zafer" yılını geride bıraktığını iddia etti ve başta İran olmak üzere çeşitli ülkelere yönelik düzenledikleri operasyonları hatırlattı.

Uluslararası arenada, Birleşmiş Milletler ve diğer platformlarda Filistin devletinin tanınması çağrılarına değinen Netanyahu, Filistin devletinin bağımsızlığının İsrail'in varlığına tehdit olduğunu öne sürdü.

Netanyahu, kabinenin ülkenin kuzeyinde inşa faaliyetleri ve yapay zeka gibi konularda kararlar alacağını belirtti. İsrail basını, başbakanın bakanlar ve güvenlik şefleriyle Suriye ile yürütülen müzakereleri ele alacağını aktarmıştı.

İddia edilen teklif ve detayları

Amerikan Axios sitesinin haberine göre, İsrail yönetiminin birkaç hafta önce Suriye'ye yeni bir güvenlik anlaşması önerisi sunduğu ve Şam yönetiminin henüz yanıtlamadığı ileri sürüldü. İddialara göre teklif, Golan Tepeleri ile Suriye arasındaki tampon bölgenin 2 kilometre daha genişletilmesini içeriyor.

Teklife göre Şam'ın güneybatısındaki bölge A, B ve C şeklinde üçe ayrılacak ve her bölgeye göre konuşlandırılabilecek silah türleri detaylandırılacak. Tampon bölgeye yakın yerlerde Suriye askerlerinin ve ağır silahların konuşlandırılmasına izin verilmeyecek; ancak Suriye polisi ve iç güvenlik güçleri tampon bölgeye yakın yerlerde görev yapabilecek.

Ayrıca öneride, Şam'ın güneybatısından Golan Tepeleri'ne kadar olan tüm bölgenin Suriye uçakları için uçuşa yasak bölge ilan edilmesi istendiği belirtiliyor. Bu şartlar karşılığında İsrail, stratejik öneme sahip Cebel eş-Şeyh Dağı (Hermon Dağı)'ndaki iki nokta hariç, Aralık 2024'ten bu yana işgal ettiği Suriye topraklarından kademeli çekilmeyi teklif ediyor.

Sonuç olarak, İsrail ile Suriye arasındaki olası güvenlik düzenlemeleri; tampon bölge sınırları, silah sınırlamaları, uçuş yasakları ve kademeli çekilmeyi kapsayan çok aşamalı bir planı içeriyor. Tel Aviv ile Şam arasında resmi bir mutabakat sağlanıp sağlanmayacağı ise halen belirsizliğini koruyor.

17 Eylül buluşması

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin, 17 Eylül'de ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da katıldığı bir toplantıda, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile Londra'da bir araya geldiği bildirilmişti.