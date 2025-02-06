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Netanyahu, Trump'ın Gazze Planını Önceden Bildiğini Açıkladı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ın Gazze planının detaylarını Beyaz Saray'da açıklamadan önce bildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 19:37
Netanyahu, Trump'ın Gazze Planını Önceden Bildiğini Açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ne yönelik planının genel hatlarını Beyaz Saray'da açıklamadan önce bildiğini ifade etti.

Netanyahu, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda, Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırıları sona erince Gazze'ye yönelik planlarının sıklıkla tartışıldığını belirten Netanyahu, "Sürekli olarak ertesi günden bahsediyorlardı, işte Trump bambaşka ve yeni bir fikirle geldi." şeklinde konuştu.

Netanyahu, Trump'ın Gazze planının genel hatlarını açıklamadan önce kendisiyle paylaştığını, dünyanın geri kalanının ise bu duruma şaşırdığını belirtti.

Trump, Beyaz Saray'da Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ilan etmişti. Gazze'nin, tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu ifade eden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin özellikle Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim alanlarına yönelmesinin daha iyi bir çözüm olacağını savundu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçenekleri olmadığını dile getirdi.

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