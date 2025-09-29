Netanyahu, Trump'ın Temsilcisi Witkoff ile Gazze Ateşkesi Teklifini Görüştü

Görüşmenin ayrıntıları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması amacıyla önerilen teklifi görüştü.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Netanyahu Washington'da kaldığı otelde Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile bir araya geldi. Toplantıda, Trump yönetiminin Gazze'de ateşkese varılması için sunduğu teklif masaya yatırıldı.

Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Haberde, Netanyahu'nun bazı maddelere özellikle Filistin Yönetimi'nin ateşkes sonrası Gazze'nin idaresinde söz sahibi olması konusuna itiraz ettiği; Witkoff'un ise teklifin maddeleri konusunda başbakanı ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

Toplantının olumlu geçtiği ve İsrail ile ABD arasında ateşkes teklifinin maddelerine ilişkin görüş farklarının giderek azaldığı öne sürüldü.

Netanyahu'nun bugün ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmede, Washington'un Gazze'de ateşkes için sunduğu teklife destek vereceğinin aktarıldığı belirtildi. İki liderin bugün Beyaz Saray'da bir araya gelmesi ve görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

21 maddelik ateşkes teklifi

Basında çıkan haberlere göre, Steve Witkoff tarafından sunulan teklif 21 maddelik bir paket içeriyor. Teklifin öne çıkan maddeleri arasında anlaşma sağlanması halinde İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların sonlandırılması, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin 48 saat içinde serbest bırakılması ve İsrail ordusunun aşamalı olarak Gazze'den geri çekilmesi yer alıyor.

Teklifte ayrıca Hamas'ın Gazze'nin yönetiminde hiçbir rol oynamaması, saldırı amaçlı askeri altyapının, tüneller dahil, yıkılması ve inşasının durdurulması konusunda taahhüt verilmesi istendiği kaydedildi.

Öneride ayrıca Gazze'nin günlük hizmetlerinden sorumlu olacak Filistinli teknokratlardan oluşan geçici bir geçiş hükümeti tarafından yönetilmesinin öngörüldüğü bildirildi.