Netanyahu, Trump'ın Temsilcisi Witkoff ile Gazze Ateşkesi Teklifini Görüştü

Netanyahu, Washington'da Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Gazze için önerilen 21 maddelik ateşkes teklifini yaklaşık 2 saat görüştü; görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 10:26
Netanyahu, Trump'ın Temsilcisi Witkoff ile Gazze Ateşkesi Teklifini Görüştü

Netanyahu, Trump'ın Temsilcisi Witkoff ile Gazze Ateşkesi Teklifini Görüştü

Görüşmenin ayrıntıları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması amacıyla önerilen teklifi görüştü.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Netanyahu Washington'da kaldığı otelde Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile bir araya geldi. Toplantıda, Trump yönetiminin Gazze'de ateşkese varılması için sunduğu teklif masaya yatırıldı.

Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Haberde, Netanyahu'nun bazı maddelere özellikle Filistin Yönetimi'nin ateşkes sonrası Gazze'nin idaresinde söz sahibi olması konusuna itiraz ettiği; Witkoff'un ise teklifin maddeleri konusunda başbakanı ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

Toplantının olumlu geçtiği ve İsrail ile ABD arasında ateşkes teklifinin maddelerine ilişkin görüş farklarının giderek azaldığı öne sürüldü.

Netanyahu'nun bugün ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmede, Washington'un Gazze'de ateşkes için sunduğu teklife destek vereceğinin aktarıldığı belirtildi. İki liderin bugün Beyaz Saray'da bir araya gelmesi ve görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

21 maddelik ateşkes teklifi

Basında çıkan haberlere göre, Steve Witkoff tarafından sunulan teklif 21 maddelik bir paket içeriyor. Teklifin öne çıkan maddeleri arasında anlaşma sağlanması halinde İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların sonlandırılması, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin 48 saat içinde serbest bırakılması ve İsrail ordusunun aşamalı olarak Gazze'den geri çekilmesi yer alıyor.

Teklifte ayrıca Hamas'ın Gazze'nin yönetiminde hiçbir rol oynamaması, saldırı amaçlı askeri altyapının, tüneller dahil, yıkılması ve inşasının durdurulması konusunda taahhüt verilmesi istendiği kaydedildi.

Öneride ayrıca Gazze'nin günlük hizmetlerinden sorumlu olacak Filistinli teknokratlardan oluşan geçici bir geçiş hükümeti tarafından yönetilmesinin öngörüldüğü bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Seven Seas Navigator Alanya Limanı'na Demirledi: 445 Yolcu, 362 Personel
2
Lipavsky: Türkiye'nin AB Adaylığını Destekliyoruz
3
Olszowska: Türkiye Baltıklar için 'güvenli ortak' — HİK uçağı Litvanya'ya
4
Samsun'da 9 kilo 660 gram esrar ele geçirildi: Zanlı R.D. gözaltında
5
Adana Kozan'da Oto Galeriye Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Gözaltında
6
Küresel Sumud Filosu Gazze'ye 3-4 Günde Ulaşacak
7
ÖSYM duyurdu: KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel tercihleri başladı

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme