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Netanyahu, Trump'tan Lübnan'daki 5 Noktada Ordu Kalmasını İstedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'tan ordunun Lübnan'ın güneyindeki kritik noktalarda kalmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 00:47
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 00:47
Netanyahu, Trump'tan Lübnan'daki 5 Noktada Ordu Kalmasını İstedi

Netanyahu, Trump’a Stratejik Noktalar İçin Talep Yöneltti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’tan, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki 5 noktada kalmasını talep etti.

Lübnan'daki Askeri Strateji

İsrail'in Kanal 13 televizyonundan edinilen bilgilere göre, Netanyahu bu talebini İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer aracılığıyla iletti. Talep edilen noktaların, İsrail’in kuzeyi ile Lübnan’ın güneyi arasında tampon bölge oluşturan 5 stratejik askeri alan olduğu belirtildi.

İsrailli yetkililer, Lübnan ordusunun henüz bu bölgelerde konuşlanmamış olmasını, İsrail ordusunun varlığının sürdürülmesi için bir gerekçe olarak gösterdi. Ayrıca, İsrail ordusundaki bazı yetkililerin, Lübnan'da kalmaları gerektiğine dair inancı olduğu ve bu durumun ABD Başkanı Trump'ın onayına bağlı olduğu aktarıldı.

Güvenlik Değerlendirmeleri ve Ortak Anlaşmalar

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Dışişleri ve Güvenlik Komitesi üyeleri, kısa süre önce İsrail ordusunun kuzey bölgesi komutanı Uri Gordin’den Lübnan sınırındaki gelişmelere dair bir güvenlik değerlendirmesi talep etti. Gordin, İsrail ordusunun Lübnan'dan, ateşkes anlaşmasında öngörülen sürede çekilmeyeceğini öne sürdü.

Ateşkes Anlaşmasının Detayları

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024’te yerel saatle 04.00’te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere askeri saldırılarda bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde (26 Ocak) İsrail'in güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu. Ancak, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana geçen sürede, İsrail ordusu bombardımanlar ve ev yıkma eylemleri ile ateşkes ihlallerini sürdürmekte.

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