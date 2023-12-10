Netanyahu ve Putin Arasında Hamas Krizi: İsrail Başbakanı, Rusya Devlet Başkanı ile Telefonla Görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile sürdürdüğü çatışma nedeniyle uluslararası alanda baskı altında. Netanyahu, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüşerek, Hamas ile yaşanan kriz ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşme, Netanyahu’nun kabine toplantısından erken ayrılmasıyla gerçekleşti ve 50 dakika sürdü.

Rusya’nın Tutumu Eleştirildi

Netanyahu, görüşmede, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’nde ve diğer uluslararası platformlarda İsrail’in meşru müdafaa hakkını desteklememesinden ve Hamas’ın saldırılarını kınamamasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Netanyahu, Rusya’nın bu tutumunun, Hamas’ın şiddet eylemlerini cesaretlendirdiğini ve bölgedeki istikrarsızlığı artırdığını söyledi. Netanyahu, Rusya’nın İsrail’in güvenliği ve egemenliği konusunda hassasiyet göstermesini ve Hamas’ın terör örgütü olarak tanınmasını istedi.

Rusya-İran İşbirliği Sorgulandı

Netanyahu, görüşmede, Rusya ile İran arasındaki işbirliğine de değindi. Netanyahu, İran’ın nükleer programının ve bölgesel yayılmacılığının, İsrail’in yanı sıra Rusya’nın da çıkarlarına aykırı olduğunu belirtti. Netanyahu, Rusya’nın İran’ın nükleer silah edinmesine ve Hamas ve Hizbullah gibi terör örgütlerine destek vermesine izin vermemesini talep etti. Netanyahu, Rusya’nın İran’ı baskı altına alması ve nükleer anlaşmaya geri dönmesi için çaba göstermesini beklediğini ifade etti.

Rehinelerin Durumu Gündeme Geldi

Netanyahu, görüşmede, Hamas’ın elinde tuttuğu İsrailli rehinelerin durumunu da gündeme getirdi. Netanyahu, Putin’den, rehinelerin ziyaret edilmesi ve onlara ilaç ulaştırılması için Kızıl Haç’a baskı yapmasını istedi. Netanyahu, rehinelerin serbest bırakılması için de Rusya’nın arabuluculuk yapmasını talep etti. Netanyahu, rehinelerin durumunun, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerinde önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

Netanyahu ve Putin ne zaman görüştü?



Netanyahu ve Putin, 10 Aralık 2023 tarihinde telefonla görüştü.

Netanyahu ve Putin görüşmesinin ana konusu neydi?

Netanyahu ve Putin görüşmesinin ana konusu, Hamas ile yaşanan çatışma ve bölgesel meselelerdi.

Netanyahu, Putin’den ne istedi?

Netanyahu, Putin’den, Rusya’nın İsrail’in meşru müdafaa hakkını desteklemesini, Hamas’ı terör örgütü olarak tanımasını, İran’ın nükleer programına ve terör örgütlerine desteğine son vermesini, Hamas’ın elinde tuttuğu rehinelerin durumuyla ilgilenmesini ve Kızıl Haç’ı harekete geçirmesini istedi.