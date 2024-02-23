Netanyahu'ya bir veto da İsrail askerinden geldi

Netanyahu, dün kuzey İsrail’deki bir askeri üsse gitti. Alpinist olarak bilinen özel birliği ziyaret etmeden önce, askerlerin onunla görüşmeye hazır bulunmaları istendi. Fakat pek çok asker, Netanyahu ile konuşmayı reddetti. Bu haber, Haaretz gazetesinde yer aldı.

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun birliği ziyaret ettiği sırada, görüşmeye katılmayı reddeden yedek askerlerin yerine, komutanın belirlediği iki takım seçildi. İsrail Başbakanlık Ofisi, ziyarete dair açıklamasında, Netanyahu’nun kuzey İsrail’deki birliğin askerleriyle görüştüğü fotoğraflara yer verdi.



Hamas’ın 7 Ekim tarihindeki saldırılarını önleyemediği için İsrail’deki bazı çevrelerce eleştirilen Netanyahu, aralık ayında hastaneye kaldırılan askerleri ziyareti sırasında, kendisiyle konuşmayı reddeden askerler olduğu basına yansımıştı.