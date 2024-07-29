Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Netanyahu'ya Golan Tepeleri'nde Protesto

İsrail Başbakanı Netanyahu, Golan Tepeleri'ndeki ziyaretinde protestocularla karşılaştı; 12 ölümle sonuçlanan saldırının ardından gelen tepkiler dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 15:55
Netanyahu'ya Golan Tepeleri'nde Protesto

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Tepkiler

İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yer alan Mecdel Şems beldesini ziyaret ettiği sırada protesto edildi. 27 Temmuz'da gerçekleşen roket saldırısında 12 kişinin yaşamını yitirmesi ve 35 kişinin yaralanması sonrası bölgedeki gerginlik arttı.

Protestoların Nedeni

Netanyahu, 27 Temmuz'daki saldırının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında bu bölgeyi ziyaret etti. Ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu olayın üstü kapatılamaz, sert bir cevap vereceğiz" şeklinde ifadeler kullandı. Ancak, bu açıklamaların ardından bölgede toplanan halka hitap eden bir grup, Netanyahu'ya "katil", "defol" ve "o hepimizin düşmanı" gibi sloganlarla karşılık verdi.

Saldırının Sorumluluğu ve İddialar

Mecdel Şems'teki saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında çocuklar da bulunuyordu. İsrail ordusu, roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba bölgesinden atıldığına inanarak Lübnan Hizbullahı'nı sorumlu tuttu. Ancak Hizbullah, olayla alakaları olmadığını belirtti. Saldırı sonrası İsrail Güvenlik Kabinesi, Hizbullah'a cevap verme planını oluşturmak üzere Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile çalışmalarını sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı

Fiyatı ve özellikleriyle elektrikli araç piyasasının içinden geçecek olan yeni Tesla modeli ilk kez görüntülendi

Sağlık Bakanlığı'ndan dev istihdam! Türkiye genelinde 36 bin kişiye sağlık sektöründe kariyer fırsatı

Tablet deterjanda tarihi indirim! 89 TL’yi duyan o markete koşacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Hükümetten yeni zam onayı! Ağustos’ta maaşlar en az 6.808 TL artacak

Altın fırsat için son gün! Milli Emlak'tan 15 bin TL'ye arsa satışı

Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz bay/bayan 30 Vatman alım ilanını az önce duyurdu!

Sağlık Bakanlığı'ndan dev istihdam! Türkiye genelinde 36 bin kişiye sağlık sektöründe kariyer fırsatı

KPSS 2024’te kritik tarihler açıklandı 5000 yeni memur alınacak!

Fiyatı ve özellikleriyle elektrikli araç piyasasının içinden geçecek olan yeni Tesla modeli ilk kez görüntülendi

1 Ağustos'ta A101'den şaşırtan fırsatlar 5199 TL'ye bisiklet 4999 TL'ye televizyon!

Tablet deterjanda tarihi indirim! 89 TL’yi duyan o markete koşacak

Cayır cayır yanan Türkiye'ye uzmandan kötü haber canlı yayında geldi

Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı

İstanbul Üniversitesi'nde akademik kariyer şansı başvurular için son günler!

KPSS 60 puan yeterli! 51 şehirde yüksek maaş ile işçi alım ilanı TEİAŞ'dan az önce geldi