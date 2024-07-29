Netanyahu'ya Golan Tepeleri'nde Protesto

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Tepkiler

İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yer alan Mecdel Şems beldesini ziyaret ettiği sırada protesto edildi. 27 Temmuz'da gerçekleşen roket saldırısında 12 kişinin yaşamını yitirmesi ve 35 kişinin yaralanması sonrası bölgedeki gerginlik arttı.

Protestoların Nedeni

Netanyahu, 27 Temmuz'daki saldırının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında bu bölgeyi ziyaret etti. Ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu olayın üstü kapatılamaz, sert bir cevap vereceğiz" şeklinde ifadeler kullandı. Ancak, bu açıklamaların ardından bölgede toplanan halka hitap eden bir grup, Netanyahu'ya "katil", "defol" ve "o hepimizin düşmanı" gibi sloganlarla karşılık verdi.

Saldırının Sorumluluğu ve İddialar

Mecdel Şems'teki saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında çocuklar da bulunuyordu. İsrail ordusu, roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba bölgesinden atıldığına inanarak Lübnan Hizbullahı'nı sorumlu tuttu. Ancak Hizbullah, olayla alakaları olmadığını belirtti. Saldırı sonrası İsrail Güvenlik Kabinesi, Hizbullah'a cevap verme planını oluşturmak üzere Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile çalışmalarını sürdürüyor.