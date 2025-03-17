Netanyahu'ya Şabak Direktörü'nü Görevden Alma Kararında Sert Tepkiler

İsrail'de muhalif liderler, Başbakan Netanyahu'nun Şabak Direktörü'nü görevden alma kararına sert eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 01:34
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 01:34
Netanyahu'ya Şabak Direktörü'nü Görevden Alma Kararında Sert Tepkiler

Netanyahu'nun Kararın Ardındaki Tartışmalar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma kararıyla ilgili muhaliflerden sert tepkiler aldı. Eski Başbakan Naftali Bennett, bu durumu "İsrail tarihindeki korkunç bir başarısızlığın nihai sorumlusunun Netanyahu olduğunu" belirtirken, istifasını uzun zamandır beklediklerini vurguladı.

Bennett'ten Eleştiriler

Bennett, 7 Ekim tarihine atıfta bulunarak, Netanyahu'nun politikalarının yol açtığı başarısızlıkların güvenlik güçleri ve askeri istihbarat tarafından üstlenildiğini ifade etti. "Netanyahu, sorumluluk almaktan kaçıyor" diyerek eleştirilerini sertleştirdi.

Lapid ve Golan'dan Tepkiler

Yair Lapid, Netanyahu'nun Bar'ı görevden almasının nedeninin yalnızca Katar-gate soruşturması olduğunu savundu. Bu durumun, Bar'ın müzakerelerdeki kritik pozisyonu ve tüm İsrailli esirlerin dönüşünden sonra istifa edeceğini bildirmesi dikkate alındığında "sorumsuzluk" olduğunu belirtti. Lapid, Netanyahu'nun kendi özel çıkarlarını ülkenin güvenliğinin üstünde tuttuğunu da sözlerine ekledi.

Yair Golan, Netanyahu'nun girişimini, "bir suçlu tarafından kurtulmak için yapılan umutsuz bir girişim" olarak nitelendirerek, Netanyahu'nun devletine savaş açtığını iddia etti. Golan, Netanyahu'nun kendini kaybettiğini ve sorunlu bağlantıları ortaya çıktıkça daha da paniklediğini vurguladı.

Netanyahu'ya Destek Olan Sağcı Siyasetçiler

Öte yandan, sağcı ve aşırı sağcı siyasetçiler de Netanyahu'yu destekledi. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Bar'ın görevden alınmasını beklediğini ve sürecin bir gereklilik olduğunu savundu. Itamar Ben-Gvir ise demokratik bir ülkede, seçilmiş yetkililere karşı düşmanca tavır sergileyenlerin yeri olmadığını belirtti.

Görevden Alma Süreci

Netanyahu, Bar'a güvenmediğini ifade ederek, görevden alma kararını süregelen güvensizlikle gerekçelendirdi. Bar, Netanyahu'yu kişisel davranmakla suçladı. İzleyiciler, Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın, başbakanın Şabak direktörünü keyfi olarak görevden alamayacağını belirtmesi üzerine tartışmaların daha da derinleşeceğini öngörüyor.

Sonuç olarak, Netanyahu ile Bar arasında süregelen çatışma, İsrail siyasetindeki gerilimi artırmakta ve iç istihbaratın geleceği üzerine soru işaretleri bırakmaktadır.

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