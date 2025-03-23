Netanyahu, Yüksek Mahkeme'nin Kararına Rağmen Şin-Bet Direktörü’nü Görevden Alacak

İsrail Başbakanı Netanyahu, Yüksek Mahkeme'nin kararına rağmen Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma kararı aldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 00:05
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 00:05
Netanyahu, Yüksek Mahkeme'nin Kararına Rağmen Şin-Bet Direktörü’nü Görevden Alacak

Netanyahu'dan Şin-Bet Direktörü'ne Görevden Alma Kararı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yüksek Mahkeme'nin kararına rağmen iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın görevden alınacağını duyurdu. Netanyahu, yayınladığı video mesajda, Bar'ın görevde kalamayacağını belirtti.

Demokratik Hedefler ve İç Savaş İddiaları

Netanyahu, "Ronen Bar, Şin-Bet'in başında kalmayacak, iç savaş olmayacak" diyerek, İsrail'in demokratik bir devlet olarak kalacağını iddia etti. Bu açıklamalar, ülkede büyük bir tartışma yarattı.

Yüksek Mahkeme ve Başsavcı'nın Tepkisi

Yüksek Mahkeme, Bar'ın görevden alınmasını donduran bir karar almıştı. Başbakan Netanyahu, Bar ile yaptığı görüşmede hükümetin bu hafta Bar'ı görevden alacağını iletti. Bar ise Netanyahu'yu “kişisel” bir tutum sergilemekle suçladı.

İsrail Hükümeti ve Protestolar

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan'ın Bar'ı keyfi olarak görevden alamayacağını ifade etti. Ancak İsrail hükümeti, Bar'ın görevden alınmasını onaylamış ve 10 Nisan ya da yerine yeni biri atanana kadar Bar’ın görevine devam edeceğini belirtmişti.

Öte yandan, Yüksek Mahkeme, Netanyahu hükümetinin Bar'ı görevden alma kararını, konuya ilişkin itiraz dilekçelerinin en geç 8 Nisan'da dinleneceği duruşmaya kadar dondurmuştu. Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma kararı, İsrail siyasetinde hararetli tartışmalara yol açmış ve muhalefetin yaptığı çağrılar sonucu ülkede kitlesel protesto gösterileri başlamıştır.

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