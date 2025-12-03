Nevşehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne Büyük İlgi

Nevşehir Belediyesi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde yoğun ilgi gördü; öğrenciler gösteri ve konserle beğeni topladı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 20:47
Etkinlikte öne çıkanlar

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Program, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Arı, engelli bireylere yönelik farkındalığın önemine vurgu yaparak katılımcılara teşekkür etti.

Ahmet Faik Çakıllı Özel İnsanlar Eğitim Merkezi öğrencileri hazırladıkları tiyatro oyunuyla büyük beğeni topladı. Öğrencilerin "Bu Vatan Kimin" şiirinin okunmasının ardından Belen Kahvesi, işaret dili ve salavat gösterileri katılımcılardan yoğun alkış aldı. Özel bireyler ayrıca çeşitli şarkılar seslendirerek yeteneklerini sergiledi.

Konser ve kapanış

Etkinliklerin ardından Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi öğretmenleri ve solist Ersin Tunç sahne alarak katılımcılara müzik dolu bir konser sundu. Türküler ve sevilen şarkılarla süren konserde özel bireyler de oyunlarıyla programa eşlik etti.

Program, toplumdaki farkındalığı artırma ve özel bireylerin yeteneklerini görünür kılma hedefiyle dikkat çekti.

