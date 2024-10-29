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Nevşehir'de Cinayet: Boşandığı Kadını Öldüren Zanlı Tutuklandı

Nevşehir'de, boşandığı kadını otomobilinde öldüren zanlı tutuklandı. Olayın detayları ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 18:56
Nevşehir'de Cinayet: Boşandığı Kadını Öldüren Zanlı Tutuklandı

Nevşehir'de Boşandığı Kadını Öldüren Zanlı Yakalandı

Nevşehir'de, eski eşi Mine Özcan'ı (28) otomobilinde tabancayla vurarak öldüren Hüseyin Ç. tutuklandı. Olay, dünkü bir alışveriş merkezinin açık otoparkında meydana geldi.

Cinayet Olayı ve Sonrası

Yaklaşık bir ay önce Mine Özcan ile boşanan Hüseyin Ç, 50 AEM 178 plakalı otomobilinde gerçekleştirilen saldırı sonrası, jandarmaya teslim olmuştur. Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini doğruladılar. Olay Yerinde Bulunan Kanıtlar

Polis, otomobilin ve çevresinin incelemesi sırasında 6 adet mermi kovanı bulmuştur. Bu kanıtlar olayla ilgili soruşturmayı derinleştirmiştir.

Zanlının Adli Süreci

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Hüseyin Ç, ardından adliyeye sevk edilmiştir. Nöbetçi hakimliğin kararıyla tutuklanmıştır.

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