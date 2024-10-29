Nevşehir'de Cinayet: Boşandığı Kadını Öldüren Zanlı Tutuklandı

Nevşehir'de Boşandığı Kadını Öldüren Zanlı Yakalandı
Nevşehir'de, eski eşi Mine Özcan'ı (28) otomobilinde tabancayla vurarak öldüren Hüseyin Ç. tutuklandı. Olay, dünkü bir alışveriş merkezinin açık otoparkında meydana geldi.
Cinayet Olayı ve Sonrası
Yaklaşık bir ay önce Mine Özcan ile boşanan Hüseyin Ç, 50 AEM 178 plakalı otomobilinde gerçekleştirilen saldırı sonrası, jandarmaya teslim olmuştur. Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini doğruladılar. Olay Yerinde Bulunan Kanıtlar
Polis, otomobilin ve çevresinin incelemesi sırasında 6 adet mermi kovanı bulmuştur. Bu kanıtlar olayla ilgili soruşturmayı derinleştirmiştir.
Zanlının Adli Süreci
Nevşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Hüseyin Ç, ardından adliyeye sevk edilmiştir. Nöbetçi hakimliğin kararıyla tutuklanmıştır.