Nevşehir'de Doğalgaz Sızıntısı: Aynı Evde Kalan 5 Kişi Zehirlendi

Olayın Detayları

Nevşehir'de Yeni Mahalle Okul Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında yer alan bir dairede yaşayan 5 kişi, sabah saatlerinde baş dönmesi, bulantı ve halsizlik şikayetleriyle fenalaştı.

Gençlerin doğalgazdan zehirlenmiş olabilecekleri şüphesiyle yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Zehirlendikleri belirtilen kişiler, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde doğalgaz ekipleri evde herhangi bir kaçak olup olmadığını araştırırken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. 5 kişinin zehirlenme nedenleri yapılacak tahlillerin ardından netlik kazanacak.

