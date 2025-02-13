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Nevşehir'de Eski Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Defnedildi

Nevşehir'de eski eşi tarafından vurularak hayatını kaybeden Servet Nur Şahin'in cenazesi toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 14:01
Nevşehir'de Eski Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Defnedildi

Nevşehir'de eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Servet Nur Şahin'in cenazesi, yakınları tarafından defnedildi. Olay, Güzelyurt Mahallesi 215. Sokak'ta meydana geldi. Dünkü saldırıda ağır yaralanan 26 yaşındaki Şahin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, cenazesi aile üyeleri tarafından teslim alındı.

İki çocuk annesi genç kadının cenazesi, öğle vakti Hacı Hamdi Tüfekçi Camisi'nde kılınan namazın ardından Kaldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine şahin’in ailesi ve yakınları katıldı.

Olayla ilgili olarak, zanlı E.Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İlk ifadesinde, eski eşinin kendisinden 280 bin lira ile yaklaşık 120 gram altın talep ettiğini, ayrıca mahkeme kararıyla haftada bir kez görebileceği çocuklarına da yaklaşık 4 aydır ulaşamadığını belirtti. E.Y., sokakta karşılaştıklarında yaşanan tartışmanın ardından ruhsatsız tabancasıyla Şahin'i korkutmak maksatlı ateş ettiğini öne sürdü.

Geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, E.Y. ve Servet Nur Şahin arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, E.Y. tabancayla eski eşine ateş etmiş ve yaralanan kadın, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Zanlı, daha sonra polise teslim olmuştur.

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