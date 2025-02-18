Nevşehir'de Eski Nişanlı Cinayeti: Katil İntihar Etti

Nevşehir'de eski nişanlısını öldüren M.B., aynı silahla intihar etti. Olayın ardından cenaze töreni düzenlendi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 14:55
Nevşehir'de Eski Nişanlı Cinayeti: Katil İntihar Etti

Nevşehir'de Eski Nişanlı Cinayeti: Katil İntihar Etti

Nevşehir'de yaşanan trajik olayda, 26 yaşındaki M.B., yaklaşık dört ay önce ayrıldığı eski nişanlısı Beyza Akdoğan'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay, Cevher Dudayev Mahallesi, Yasemin Sokak'taki ERAS Sitesi'nde meydana geldi.

M.B., cinayet sonrasında aynı silahla intihar etti. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından, her iki cenaze Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bina girişinde sinir krizi geçiren Akdoğan'ın yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Genç kadının cenazesi, öğle vakti Nevşehir Külliyesi Hacı Süleyman Köybaşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, Nevşehir halkını derinden etkileyen bir cinayet olarak hafızalara kazındı.

Nevşehir'de ayrıldığı nişanlısını pompalı tüfekle vurarak öldüren kişi ardından aynı silahla...

Nevşehir'de ayrıldığı nişanlısını pompalı tüfekle vurarak öldüren kişi ardından aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Nevşehir'de ayrıldığı nişanlısını pompalı tüfekle vurarak öldüren kişi ardından aynı silahla...

Nevşehir'de ayrıldığı nişanlısını pompalı tüfekle vurarak öldüren kişi ardından aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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