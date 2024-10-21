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Nevşehir'de FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Sahte Kimlikle Ele Geçirildi

Nevşehir'de, FETÖ üyeliği nedeniyle aranan bir kişi sahte kimlikle yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 11:01
Nevşehir'de FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Sahte Kimlikle Ele Geçirildi

Nevşehir'de FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Nevşehir'de, silahlı terör örgütü FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı.

Polis Ekipleri Faaliyete Geçti

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan aranan A.D.'nin yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu süreçte, çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi.

Sahte Kimlikle Yakalandı

Yapılan operasyon sonucunda, firari hükümlü A.D., Nevşehir kent merkezinde saklandığı konutta sahte kimlikle yakalandı. A.D.'nin yakalanması, güvenlik güçlerinin FETÖ ile mücadelesinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İşlemler ve Cezaevine Transfer

Yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

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