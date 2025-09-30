Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı

Nevşehir'de masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda iş yeri sahibi ve yöneticiler dahil 3 kişi gözaltına alındı; dijital materyaller inceleniyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 12:11
Operasyon ve soruşturma sürüyor

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kentteki bazı masaj salonlarına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan operasyonlarda, iş yeri sahibi ve yöneticiler olarak ifade edilen Dilan Ö, Kübra K. ve Sinem S. gözaltına alındı.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu. Ele geçirilen kayıt ve belgeler üzerinde inceleme yapılıyor.

Zanlıların emniyetteki işlemleri ile soruşturma işlemleri devam ediyor. Kamuoyuna bilgilendirme yetkili merciler tarafından sağlanacak.

