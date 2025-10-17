Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

Nevşehir'de Fuhuş Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı

Operasyon 14 Ekim'de kent merkezi, Avanos ve Göreme'de 6 adrese gerçekleştirildi

Nevşehir'de polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, operasyonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri gerçekleştirdi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler S.P, N.S.S, R.Ş, D.Ş. ve S.K., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Polisin 14 Ekim'de kent merkezi, Avanos ilçesi ve Göreme beldesi'nde eş zamanlı olarak düzenlediği 6 adrese yönelik operasyonda 5 zanlı yakalanmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, çok sayıda kesici delici alet ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

