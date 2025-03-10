Nevşehir'de Hekimler, 14 Mart Tıp Bayramı İftarında Bir Araya Geldi

Nevşehir'de, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen iftar programı, kentin hekimlerini buluşturdu. Kentteki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, doktorlar bir araya gelerek mesleki dayanışma içinde iftar sofrasında buluştular.

İl Sağlık Müdürü Hasan Tartar, programda yaptığı konuşmada, hekimliğin sadece bir iş değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı. Tartar, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Tartar, sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için sağlık çalışanları arasındaki iş birliğinin kritik bir rol oynadığını ifade ederek, "Sağlık sistemimizin güçlü işlemesinde bu birlikteliğin kilit rol oynadığını düşünüyoruz" dedi.

Ayrıca, bakanlık öncülüğünde gerçekleştirilen dijital dönüşümün, aile hekimleri, sağlıklı hayat merkezleri ve hastaneler arasındaki iletişimi güçlendirdiğine dikkat çeken Tartar, bu değişimin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini hızlandırdığını sözlerine ekledi. Aile hekimlerinin, uygun gördükleri hastalara ikinci basamaktan randevu alabilme ve çeşitli tetkikleri doğrudan isteyebilme imkanına sahip olduğunu belirtti.

Tartar, bu tür etkinliklerin hekimlerin dayanışmasını artırdığını ifade ederek, tüm hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Nevşehir'de, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen iftar programında kentteki hekimler bir araya geldi.

Nevşehir'de, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen iftar programında kentteki hekimler bir araya geldi.