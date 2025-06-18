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Nevşehir'de Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu: 61 Zanlı Yakalandı

Nevşehir'de düzenlenen helikopter destekli operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan 61 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 10:38
Nevşehir'de Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu: 61 Zanlı Yakalandı

Nevşehir'de polisin gerçekleştirdiği helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda, toplam 61 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon, Nevşehir ve Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 3 aydır sürdürülen çalışma sonucunda 64 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona, 285 personelin yanı sıra helikopter, dron ve dedektör köpekleri de katıldı.

Yapılan aşamalarda, uyuşturucu maddelerin parasının kripto varlıklar aracılığıyla alındığı tespit edilen 61 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 237 gram kokain, 232 gram sentetik uyuşturucu ve 528 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan 30'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği açıklandı.

Nevşehir'de polisin helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 61 zanlı gözaltına alındı....

Nevşehir'de polisin helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 61 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 237 gram kokain, 232 gram sentetik uyuşturucu ve 528 sentetik hap ele geçirildi.

Nevşehir'de polisin helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 61 zanlı gözaltına alındı....

Nevşehir'de polisin helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 61 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 237 gram kokain, 232 gram sentetik uyuşturucu ve 528 sentetik hap ele geçirildi.

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