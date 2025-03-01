Nevşehir'de İftar Vakti Yolda Kalan Sürücülere Su ve Hurma İkramı

Nevşehir'de İftar Vakti Gönüllü İkramları

Nevşehir'de, gençlerin düzenlediği anlamlı bir etkinlikte, iftar saati yolda olan sürücülere su ve hurma ikramında bulunuldu. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Nevşehir İnsani Yardım Derneği'nin gençlik oluşumu olan Genç İHH gönüllüleri, Ramazan ayı dolayısıyla anlamlı bir hizmet gerçekleştirdi.

Şehrin en hareketli noktalarından Lale ve Osmanlı caddelerinde trafik ışıklarında toplanan gönüllüler, akşam ezanının okunmasının ardından yolda kalan sürücülere ikramda bulundu. Bu hareket, hem dayanışma duygularını pekiştirdi hem de Ramazan ruhunu yaşattı.

Genç İHH İl Başkanı Halil Arı, yaptığı açıklamada, "Hayatın her alanı başkalarına iyilik yapmak için fırsatlar sunuyor" diyerek bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı. Arı, sözlerine şöyle devam etti: "Akşam ezanı okunmasına rağmen henüz orucunu açmamış, yolda kalan hemşehrilerimize yardım etmek istedik. Gönüllü gençlerimiz, trafik ışıklarında bekleyerek araç sürücülerine ikramda bulundu. Yılın her gününde olduğu gibi Ramazan ayında da iyilik çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Etkinlik sonunda, ikramda bulunan gençlere teşekkür eden vatandaşlar, bu tür yardımların toplumda önemli bir yer tuttuğunu dile getirdiler.

Nevşehir'de gençler, iftar vakti yolda olan sürücülere hurma ve su ikramında bulundu. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Nevşehir İnsani Yardım Derneğinin gençlik oluşumu Genç İHH gönüllüleri, ramazan ayı dolayısıyla iftar vaktinde hala yolda olan sürücüleri yalnız bırakmadı.

Nevşehir'de gençler, iftar vakti yolda olan sürücülere hurma ve su ikramında bulundu. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Nevşehir İnsani Yardım Derneğinin gençlik oluşumu Genç İHH gönüllüleri, ramazan ayı dolayısıyla iftar vaktinde hala yolda olan sürücüleri yalnız bırakmadı.