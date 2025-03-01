Nevşehir'de İftar Vakti Yolda Kalan Sürücülere Su ve Hurma İkramı

Nevşehir'de Genç İHH gönüllüleri, iftar saatinde yolda kalan sürücülere su ve hurma ikram etti.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 20:28
Nevşehir'de İftar Vakti Yolda Kalan Sürücülere Su ve Hurma İkramı

Nevşehir'de İftar Vakti Gönüllü İkramları

Nevşehir'de, gençlerin düzenlediği anlamlı bir etkinlikte, iftar saati yolda olan sürücülere su ve hurma ikramında bulunuldu. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Nevşehir İnsani Yardım Derneği'nin gençlik oluşumu olan Genç İHH gönüllüleri, Ramazan ayı dolayısıyla anlamlı bir hizmet gerçekleştirdi.

Şehrin en hareketli noktalarından Lale ve Osmanlı caddelerinde trafik ışıklarında toplanan gönüllüler, akşam ezanının okunmasının ardından yolda kalan sürücülere ikramda bulundu. Bu hareket, hem dayanışma duygularını pekiştirdi hem de Ramazan ruhunu yaşattı.

Genç İHH İl Başkanı Halil Arı, yaptığı açıklamada, "Hayatın her alanı başkalarına iyilik yapmak için fırsatlar sunuyor" diyerek bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı. Arı, sözlerine şöyle devam etti: "Akşam ezanı okunmasına rağmen henüz orucunu açmamış, yolda kalan hemşehrilerimize yardım etmek istedik. Gönüllü gençlerimiz, trafik ışıklarında bekleyerek araç sürücülerine ikramda bulundu. Yılın her gününde olduğu gibi Ramazan ayında da iyilik çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Etkinlik sonunda, ikramda bulunan gençlere teşekkür eden vatandaşlar, bu tür yardımların toplumda önemli bir yer tuttuğunu dile getirdiler.

Nevşehir'de gençler, iftar vakti yolda olan sürücülere hurma ve su ikramında bulundu. İnsan Hak ve...

Nevşehir'de gençler, iftar vakti yolda olan sürücülere hurma ve su ikramında bulundu. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Nevşehir İnsani Yardım Derneğinin gençlik oluşumu Genç İHH gönüllüleri, ramazan ayı dolayısıyla iftar vaktinde hala yolda olan sürücüleri yalnız bırakmadı.

Nevşehir'de gençler, iftar vakti yolda olan sürücülere hurma ve su ikramında bulundu. İnsan Hak ve...

Nevşehir'de gençler, iftar vakti yolda olan sürücülere hurma ve su ikramında bulundu. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Nevşehir İnsani Yardım Derneğinin gençlik oluşumu Genç İHH gönüllüleri, ramazan ayı dolayısıyla iftar vaktinde hala yolda olan sürücüleri yalnız bırakmadı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

Akşam 18.00'de Çiftçilere 4.3 Milyar TL Destek Ödemesi Yapıldı

Balıkesir'den 60 Yaş Üstü Vatandaşlara 'Evde Berber Hizmeti'

Soma'dan Ramazan'a Özel Bakkal Kart Desteği Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı ve Zanlı Tutuklandı
2
Haltbakk Bunkers'dan Şok Karar: Amerikan Gemilerine Yakıt İkmali Yok
3
Çorum'da Polisten Kaçan İki Şüpheli Yakalandı
4
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Ceylan'dan Öğrencilere İftar
5
Ukrayna, İngiltere ile Silah Üretimi İçin Kredi Anlaşması İmzaladı
6
Hatay'da Kazara Tüfekle Kendini Yaralayan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
7
Erzincan'da Otobüs Şoförüne Saldıran Şahıs Jandarma Personeli Değil

Kahramanmaraş'ta İtfaiye Eri Alım İlanı: 60 KPSS Puanıyla Başvuru İmkanı

Pusatlı'da Ramazan Boyunca Ücretsiz Ekmek Müjdesi

Soma'dan Ramazan'a Özel Bakkal Kart Desteği Başladı

2025 Bayram İkramiyesi: Kestel Belediyesi'nden 10.000 TL Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

Akşam 18.00'de Çiftçilere 4.3 Milyar TL Destek Ödemesi Yapıldı

Balıkesir'den 60 Yaş Üstü Vatandaşlara 'Evde Berber Hizmeti'

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı