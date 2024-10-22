Nevşehir'de İkiz Plaka Kullanımı Cezalandırıldı

Nevşehir'de İkiz Plaka Skandalı

Nevşehir'de, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) tarafından kaydedilen bir olayda, ikiz plaka kullanarak trafiğe çıkan bir araç tespit edildi. Olay, Zübeyde Hanım Caddesi'nde yaşandı.

Cezalar ve Yaptırımlar

İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, şüpheli araç hakkında yapılan denetimlerde, bu aracın ehliyetsiz bir sürücü tarafından kullanıldığı belirlendi. Yapılan inceleme sonucunda sürücüye toplam 58 bin lira idari para cezası uygulandı.

Araç Otoparka Çekildi

Ayrıca, üzerinde haciz bulunan söz konusu araç, yasal işlemler gereği otoparka çekilmiştir. Bu tür uygulamalar, güvenlik açısından önem taşıdığı gibi, trafik düzeninin sağlanması açısından da kritik bir rol oynamaktadır.

Nevşehir'de, ikiz plaka kullandığı güvenlik kamerasınca kaydedilen aracın ehliyetsiz sürücüsüne 58 bin lira idari para cezası uygulandı.