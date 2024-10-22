DOLAR
34,23 0,06%
EURO
37,06 -0,06%
ALTIN
3.012,18 -0,61%
BITCOIN
2.292.902,51 1,06%

Nevşehir'de İkiz Plaka Kullanımı Cezalandırıldı

Nevşehir'de ikiz plaka ile yakalanan ehliyetsiz sürücüye 58 bin lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 14:50
Nevşehir'de İkiz Plaka Kullanımı Cezalandırıldı

Nevşehir'de İkiz Plaka Skandalı

Nevşehir'de, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) tarafından kaydedilen bir olayda, ikiz plaka kullanarak trafiğe çıkan bir araç tespit edildi. Olay, Zübeyde Hanım Caddesi'nde yaşandı.

Cezalar ve Yaptırımlar

İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, şüpheli araç hakkında yapılan denetimlerde, bu aracın ehliyetsiz bir sürücü tarafından kullanıldığı belirlendi. Yapılan inceleme sonucunda sürücüye toplam 58 bin lira idari para cezası uygulandı.

Araç Otoparka Çekildi

Ayrıca, üzerinde haciz bulunan söz konusu araç, yasal işlemler gereği otoparka çekilmiştir. Bu tür uygulamalar, güvenlik açısından önem taşıdığı gibi, trafik düzeninin sağlanması açısından da kritik bir rol oynamaktadır.

Nevşehir'de, ikiz plaka kullandığı güvenlik kamerasınca kaydedilen aracın ehliyetsiz sürücüsüne 58...

Nevşehir'de, ikiz plaka kullandığı güvenlik kamerasınca kaydedilen aracın ehliyetsiz sürücüsüne 58 bin lira idari para cezası uygulandı.

İLGİLİ HABERLER

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ataşehir Belediyesi'nde Grev Kararı Alındı
2
Adana'da Mezarlıkta Silahlı Saldırı
3
TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Konuşmalar
4
Kayseri'de Polisten Kaçmaya Çalışan Hükümlü Yakalandı
5
Kahverengi Kokarca Mücadelesi İçin Biyolojik Çözümler Öneriliyor
6
Özgür Özel'den Fetullah Gülen ve Yenidoğan Çetesi Açıklamaları
7
Milli Sporcu İlke Naz Hoş, Babasından Şikayetçi Oldu

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak