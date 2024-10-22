Nevşehir'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 4 Kişi Hastanede

Nevşehir'de çadırda mangal yakması sonucu 4 kişi karbonmonoksitten zehirlendi, hastanede tedavi altına alındılar.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 22:49
Nevşehir'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 4 Kişi Hastanede

Nevşehir'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi Olayı

Nevşehir'in Boğazköy bölgesinde bir çadırda mangal yakarak ısınmaya çalışan Göktekin ailesi, karbonmonoksit gazından zehirlendi. Aile üyelerinin yaşadığı rahatsızlık üzerine acil yardım çağrısında bulunuldu.

Olayın Detayları

Tarım işçisi olarak çalışan Göktekin ailesinin akşam yemeği için yaktığı mangal, çadırın içinde bırakıldığında büyük bir tehlikeye neden oldu. Rahatsızlık hisseden aile bireyleri, çevredeki diğer tarım işçilerine yardım çağrısında bulundu.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yapılan kontrollerde Hatice (50), Kadir (27), Mehmet (11) ve Ayaz (5) Göktekin'in karbonmonoksit gazından etkilendiğini belirledi. Dört birey, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Göktekin ailesinin tedavi süreci hâlâ devam ediyor.

İlk Yardım Müdahalesi

Tarım işçilerinden Mehmet Ali Aktüy, olaya müdahale eden ilk kişilerden biri olduğunu ifade ederek, “Kendi çadırımda iken bir ses duydum. Hemen komşunun çadırına koştum. Bayan bayılmıştı. Mangalı bir soba olmadan çadırın içinde yakmışlar. Aile 7 kişiydi; hastaneye dördünü getirdik.” şeklinde konuştu.

Nevşehir'de çadırın içine koydukları mangaldan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 1'i çocuk 4 kişi...

Nevşehir'de çadırın içine koydukları mangaldan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 1'i çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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