Nevşehir'de Kızılırmak'ta Boğulma: Ürgüp'te 3 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Sarıhıdır köyü yakınlarında, dün Kızılırmak Nehri'ne giren üç kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılan üç kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan kişilerden E.Y., Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. E.Y.'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili yetkililerce yürütülen çalışmalar ve diğer yaralıların sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Kızılırmak Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede tedavi altına alınan 3 kişiden biri yaşamını yitirdi. Sarıhıdır köyünde dün girdikleri Kızılırmak Nehri'nde boğulma tehlikesi atlatan ve vatandaşlar tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan 3 kişiden E.Y. tedavi gördüğü Nevşehir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.