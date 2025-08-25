DOLAR
Nevşehir'de Kızılırmak'ta Boğulma: Ürgüp'te 3 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Ürgüp'te Kızılırmak Nehri'nde boğulma tehlikesi atlatan 3 kişiden E.Y., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 22:03
Olayın Detayları

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Sarıhıdır köyü yakınlarında, dün Kızılırmak Nehri'ne giren üç kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılan üç kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan kişilerden E.Y., Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. E.Y.'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili yetkililerce yürütülen çalışmalar ve diğer yaralıların sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

